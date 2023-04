Morto il pilota di rally Craig Breen in un incidente in Croazia durante un test: illeso il navigatore Fulton

Dramma nel mondo del rally: in un incidente avvenuto nel corso di una ricognizione verso l’appuntamento in Croazia del 20-23 aprile, quarta tappa stagionale del Mondiale Wrc, ha perso la vita il pilota 33enne della Hyundai, Craig Breen. Illeso, invece, il co-pilota James Fulton.

La nota della Hyundai Motorsport

La notizia è stata diffusa tramite una nota dalla casa automobilistica coreana: “Hyundai Motorsport è profondamente rattristata nel confermare che Craig Breen ha perso la vita in un incidente nelle prove del Rally di Croazia avvenuto poco dopo mezzogiorno”.

“La famiglia Hyundai – prosegue la nota – invia le più sincere condoglianze alla famiglia di Craig, agli amici e ai suoi numerosi tifosi. Hyundai non rilascerà ulteriori commenti in questo momento”.

Fonte foto: ANSA Un’immagine di Craig Breen

Breen, di origini irlandesi, era tornato alla Hyundai all’inizio di questa stagione arrivando secondo nel Rally di Svezia, alle spalle di Tanak, eguagliando il suo miglior risultato nel Mondiale Wrc ottenuto sempre in Svezia nel 2018, in Estonia nel 2020 e 2021, in Belgio nel 2021 e in Sardegna lo scorso anno.

La carriera di Craig Breen

Il pilota ha iniziato la carriera nel Campionato Europeo di Rally per la Peugeot Rally Academy. È stato il campione del mondo WRC Super 2000, conquistando vittorie al Rally di Montecarlo, al Rally del Galles, al Rally di Francia e al Rally di Spagna. Breen è stato anche il campione WRC Academy nel 2011, vincendo il suo primo evento nel 2011 al Rally di Germania.

Nel giugno 2012, il copilota di Breen Gareth Roberts, è rimasto vittima di un incidente durante il Rally Targa Florio, quinto round dell’Intercontinental Rally Challenge 2012. Nel Rally de Catalunya, a novembre, ha vinto il campionato del mondo Super 2000. Alla fine del rally, Breen, molto emozionato, ha dichiarato: “Sono un bambino, non posso credere di averlo fatto”.

Dal 2017 è stato pilota ufficiale della Citroën, casa per la cui ha guidato una C3 WRC nel WRC 2017 e anche nella stagione successiva, ma non in tutte le gare, alternandosi con Loeb. Nel 2019 e nel 2021 ha vinto il Rally di Sanremo.

La relazione con Tamara Molinaro

Per quel che riguarda la vita privata, è stato legato sentimentalmente alla pilota e navigatrice italiana Tamara Molinaro.