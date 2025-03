Morto il giurista Guido Alpa mentore di Giuseppe Conte, chi era il prof che ha formato migliaia di avvocati

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È morto a 77 anni Guido Alpa, giurista e avvocato di fama internazionale, figura di riferimento per la materia. Nel suo rinomato studio romano lavorò, fra gli altri, Giuseppe Conte. Professore di diritto privato, ha insegnato in diverse università ed è stato vicepresidente e presidente del Consiglio Nazionale Forense.

Chi era Guido Alpa, professore di Giuseppe Conte

Guido Alpa è morto venerdì 7 marzo. Classe 1947, era uno dei giuristi maggiormente stimati in Italia. Iscritto all’Albo dei procuratori legali di Genova dal 1974, ha acquisito il titolo di avvocato nel 1980 e, successivamente, è diventato patrocinante in Cassazione nel 1984.

Dal 1995 è stato membro del Consiglio Nazionale Forense, ricoprendo poi ruoli di leadership come vicepresidente dal 2001 al 2004 e presidente dal 2004 al 2015.

Fonte foto: IPA

Guido Alpa

Nell’omonimo studio legale di Roma, fra i collaboratori di Alpa c’è stato anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle ed ex premier, con cui il giurista ha peraltro lavorato durante la sua presidenza del Consiglio.

Un rapporto, quello fra Conte ed Alpa, che non fu però quello fra allievo e maestro, come riportato da Adnkronos citando una sua intervista.

La carriera di Guido Alpa

All’Università di Genova era il 1980 quando Alpa ha assunto la cattedra di professore ordinario di istituzioni di diritto privato, per poi trasferirsi nel 1991 alla Sapienza di Roma. La sua esperienza accademica si è arricchita poi con l’esperienza alla Luiss e numerosi incarichi da docente ospite presso prestigiosi atenei internazionali.

Nel corso della sua carriera si è dedicato all’analisi della normativa sulla protezione dei consumatori e sulle clausole abusive nei contratti. A tal proposito, ha guidato la Commissione ministeriale responsabile della stesura del “Codice del Consumo” (D.Lgs. 206/2005).

Nel 1988 ha ottenuto un prestigioso riconoscimento internazionale quando la Gray’s Inn, una delle quattro storiche associazioni di avvocati con accesso alle corti superiori in Inghilterra e Galles, lo ha fregiato del titolo di Master of the Bench a vita, onorificenza precedentemente concessa solo, in epoca rinascimentale, ad Alberico Gentili.

Il cordoglio del Consiglio Nazionale Forense

Il Consiglio Nazionale Forense, di cui Alpa è stato vicepresidente e presidente, ha evidenziato che il giurista “lascia un vuoto enorme nella comunità giuridica italiana e internazionale”.

Di lui viene ricordato il valore come “insigne maestro del diritto civile, avvocato di straordinaria competenza e punto di riferimento per intere generazioni di giuristi. Il Consiglio Nazionale Forense gli deve molto per il suo impegno e la sua dedizione, avendolo avuto come presidente e componente per oltre vent’anni”.