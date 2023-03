Morto il giornalista Rai Rino Icardi, storica voce di Tutto il calcio minuto per minuto: aveva 85 anni

Un’altra voce storica della trasmissione ‘Tutto il calcio minuto per minuto‘ ci ha lasciato: è morto Rino Icardi.

Cosa si sa sulla morte di Rino Icardi

Lo storico giornalista e ‘voce’ della Rai Rino Icardi è morto all’età di 85 anni a Roma, dove, come riportato dall’agenzia ‘ANSA’, viveva ormai da tempo. La causa del decesso non è stata resa nota.

Chi era Rino Icardi

Nato ad Alessandria il 18 maggio 1937, Rino Icardi fondò proprio nella città piemontese, da studente, assieme ad altri compagni, il ‘Raglio’ (ritenuto uno dei primi giornali studenteschi d’Italia).

In Rai fu tra i fondatori della trasmissione radiofonica ‘Tutto il calcio minuto per minuto’. Tra i suoi reportage spiccano quello ai Giochi di Monaco 1972 sulla strage al villaggio olimpico. Nell’ottobre del 1978 fu inviato in Vaticano per l’elezione di papa Giovanni Paolo II. Come caporedattore del Giornale Radio 2 fu tra i primi a dare la notizia dello scoppio della bomba alla stazione di Bologna il 2 nell’agosto 1980.

Rino Icardi seguì diverse edizioni del Giro d’Italia, alcune degli Europei e dei Mondiali di calcio; trattò anche di automobilismo.

Il ricordo dei colleghi e amici

Il giornalista Riccardo Cucchi, altra storica voce di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’, ha scritto su ‘Facebook’: “La sua voce era la radio. Calda, appassionata, sensibile. Per emozionare non aveva bisogno di alzare il tono. Sceglieva le parole. Sempre quelle giuste, quelle che sapevano di umanità e sentimenti. Anche sul traguardo di un concorso ippico. I cavalli, la sua vera passione. Un autentico maestro che ha formato decine di radiocronisti. E poi di telecronisti. Grazie per sempre Rino Icardi”.

Il ricordo di Carlo Paris: “Chi ha ascoltato anche solo una volta la sua voce, non può dimenticarla per sempre. Rino Icardi è stato maestro per intere generazioni di giornalisti radio televisivi. L’ho avuto come capo, come docente nei corsi di telecronisti, come amico. Una vera fortuna per me. Voce incantevole, vocabolario colto e raffinato, ironico . Ecco quello che manca alle nuove generazioni di colleghi: il poter bussare alla porta di un giornalista come Rino per chiedere un consiglio, un giudizio. Ti abbraccio forte Rino e assieme a te Claudio”.