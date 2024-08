Morto il Garante dei detenuti Felice Maurizio D'Ettore, aveva 64 anni: il messaggio del ministro Nordio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È morto improvvisamente a causa di un malore Felice Maurizio D’Ettore, attuale Garante nazionale dei detenuti ed ex parlamentare di Forza Italia. Aveva 64 anni. A dare notizia della sua morte è stato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ne ricorda “l’integrità morale e la grande preparazione intellettuale”.

Morto il Garante dei detenuti Felice Maurizio D’Ettore

Secondo quanto riporta Ansa, Felice Maurizio D’Ettore è morto a Locri, in Calabria, dove era in vacanza con la famiglia e dove risiede la madre.

Il Garante dei detenuti è deceduto nell’ospedale della cittadina calabrese, dov’era stato portato in ambulanza dopo avere accusato un malore.

Il 64enne è morto a causa di un infarto, inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei medici.

Il messaggio del ministro Nordio

A dare la notizia è stato il ministro della Giustizia Carlo Nordio che in una nota “manifesta il più profondo cordoglio per la perdita incolmabile di Felice Maurizio D’Ettore”.

Il ministro “ne ricorda con commozione l’integrità morale e la grande preparazione intellettuale, manifestata anche nella sua ultima funzione quale Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”.

“Tutti ci stringiamo commossi attorno alla famiglia con l’affetto più profondo e la gratitudine per tutto quello che ci ha dato”, si legge nella nota.

Chi era Felice Maurizio D’Ettore

Giurista e docente di diritto privato a Firenze, Felice Maurizio D’Ettore è stato a lungo un esponente di Forza Italia, a cui aveva aderito alla sua fondazione nel 1994.

È stato due volte consigliere comunale nel paese di Bucine, in provincia di Arezzo, e coordinatore provinciale del partito dal 2007 al 2021.

È stato deputato tra il 2018 e il 2022, eletto nelle fila di Forza Italia. Nel 2021 aveva lasciato il partito per passare brevemente alla formazione Coraggio Italia di Brugnaro.

Non ricandidato al Parlamento, nel 2022 aveva aderito a Fratelli d’Italia, il partito che nel gennaio scorso lo aveva scelto per ricoprire il ruolo di presidente del collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

I messaggi di cordoglio della politica

Tra i tanti messaggi di cordoglio arrivati quando si è diffusa la notizia, c’è anche quello della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Apprendo con dolore – si legge in una nota – dell’improvvisa scomparsa del Garante delle persone detenute Felice Maurizio D’Ettore, di cui tutti abbiamo apprezzato la dedizione e la professionalità, in particolare in un momento così difficile per il mondo penitenziario. Sono sinceramente vicina, anche a nome dell’intero Governo, ai suoi familiari, che abbraccio nel ricordo di un uomo onesto e generoso”.

“Basito per la prematura scomparsa del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Felice Maurizio D’Ettore”, scrive su X l’ex ministro Renato Brunetta, attuale presidente del CNEL.

“Ricordo il suo grande impegno come parlamentare – commenta su X la ministra dell’Università Anna Maria Bernini – e la sua straordinaria umanità dimostrata anche nel recente incarico di presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute. Il mio pensiero e l’affettuoso abbraccio va a tutti i suoi cari e alla sua famiglia. Ci lascia una persona di grande competenza e un caro amico”.