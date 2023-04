Morto il fratello dell'ex Juventus Angelo Alessio in un incidente: si è spento dopo due settimane di agonia

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Lutto per l’ex Juventus Angelo Alessio: è morto, dopo 2 settimane di agonia in seguito a un incidente stradale, il fratello Cosimo, di 63 anni.

Cosimo Alessio è morto nella giornata di domenica 2 aprile 2023, all’ospedale Ruggi di Salerno.

Come riportato da ‘Il Mattino’, Cosimo Alessio, operaio di 63 anni che lavorava in una fabbrica di Battipaglia, era rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto a Capaccio Paestum lo scorso 18 marzo. Le gravi ferite riportate nello schianto sono risultate fatali: il fratello dell’ex Juventus è morto dopo 2 settimane di agonia.

Fonte foto: ANSA Angelo Alessio assieme ad Antonio Conte. Alessio è stato il vice del tecnico leccese nella sua esperienza sulla panchina della Nazionale italiana, dal 2014 al 2016.

L’incidente stradale di Cosimo Alessio

L’incidente stradale che ha coinvolto Cosimo Alessio era avvenuto il 18 marzo a Capaccio Paestum, lungo viale della Repubblica. L’auto su cui Cosimo Alessio viaggiava, una Hyundai Kuna, si è schiantata frontalmente contro il muro di recinzione che sovrasta il canale consortile.

Nel violentissimo impatto, il fratello di Angelo Alessio aveva riportato lesioni multiple agli arti, al torace e un trauma cranico.

Chi è Angelo Alessio, calciatore ex Juventus e allenatore

Angelo Alessio, nato a Capaccio Paestum il 29 aprile 1965, è un calciatore, di ruolo centrocampista. Nel corso della sua carriera da calciatore ha indossato, tra le varie maglie, quella della Juventus. dal 1987 al 1992 (con una parentesi al Bologna nella stagione calcistica 1988-1989).

Una volta appesi gli scarpini al chiodo, Angelo Alessio ha poi intrapreso la carriera da allenatore. Come vice di Antonio Conte, ha seguito l’allenatore leccese nelle esperienze al Siena, alla Juventus, in Nazionale e al Chelsea.

Il 16 giugno 2019 Angelo Alessio è stato annunciato come nuovo allenatore della squadra scozzese del Kilmarnock. Il 17 dicembre, dopo 6 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte in 18 partite, è stato esonerato.

Attualmente, Angelo Alessio è l’allenatore del Persija Jakarta, squadra che milita nel campionato indonesiano.