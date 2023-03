Morto il disegnatore di Dylan Dog Luigi Piccatto: ha fatto la storia del fumetto con Sergio Bonelli Editore

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un nuovo lutto ha colpito il mondo della cultura: all’età di 68 anni è morto Luigi Piccatto, fumettista noto soprattutto per essere stato disegnatore di Dylan Dog.

La nota di Sergio Bonelli Editore

La notizia della morte di Luigi Piccatto è stata comunicata tramite una nota da Sergio Bonelli Editore. Il decesso è avvenuto tra il 13 e il 14 marzo 2023.

La nota di Sergio Bonelli Editore si apre così: “Se n’è andato uno dei ‘padri grafici’ di Dylan Dog. Luigi Piccatto era infatti parte del team creativo dell’Indagatore dell’Incubo sin dagli esordi della testata, di cui aveva disegnato già il numero 8, ‘Il ritorno del mostro’, e di cui è stato uno degli autori più prolifici. La sua linea chiara, rotonda, espressiva, ha caratterizzato alcuni degli albi più amati dai lettori, da ‘Cagliostro!’ a ‘I conigli rosa uccidono’, da ‘Grand Guignol’ a ‘Golconda!’.

Nella nota si legge ancora: “Abbiamo visto uscire una sua storia non più tardi dell’autunno scorso, sul numero 15 di Dylan Dog Oldboy, ma a conferma della sua incredibile prolificità ne abbiamo ancora più d’una nel cassetto. La redazione di via Buonarroti si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore”

Chi era il fumettista Luigi Piccatto

Nella nota vengono anche ripercorsi brevemente i passaggi salienti della vita di Luigi Piccatto: “Nato a Torino nel luglio del 1954, Piccatto aveva esordito professionalmente nel 1977 sulle pagine di ‘Corrier Boy'”, ricorda Sergio Bonelli Editore, “per poi passare su quelle di ‘Skorpio’ e ‘LancioStory’. E anche dopo l’approdo in Bonelli, aveva continuato a collaborare con il ‘Corriere dei Piccoli'”.

La nota prosegue così: “La sua collaborazione con la nostra Casa editrice si è naturalmente sviluppata soprattutto sugli albi di Dylan Dog, per allargarsi occasionalmente anche a testate come Magico Vento e Nathan Never. Suoi sono però anche i disegni del primo numero di Demian e da un suo soggetto era poi nato il personaggio di Kent Darwin, di cui ha ovviamente disegnato ogni avventura, a partire dal Romanzo a Fumetti fino alla più recente miniserie targata Audace”.

Fonte foto: ANSA Il fumetto “Da Caporetto alla vittoria – La storia di un alpino” realizzato da Luigi Piccatto.

Luigi Piccatto e il fumetto sulla Grande Guerra

Luigi Piccatto, nel corso della sua carriera di fumettista, ha anche realizzato il fumetto ‘Da Caporetto alla vittoria. La storia di un alpino’, ideato da Walter Ricci e voluto dal comitato organizzatore del ’89/ma Adunata Nazionale degli Alpini. Nel fumetto si racconta, attraverso la storia dell’alpino Michele al fronte nel 1917, la memoria della Grande Guerra, dalla ritirata di Caporetto alla successiva vittoria.