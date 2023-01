Morto il direttore del San Martino di Genova: Salvatore Giuffrida aveva 59 anni, il tweet dell'amico Bassetti

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Lutto nel mondo della sanità genovese. Salvatore Giuffrida, direttore generale dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova, è morto per un malore improvviso ad appena 59 anni. Lo ha reso noto la direzione sanitaria in un comunicato. Il tweet del collega e amico, Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive nello stesso ospedale, e le parole del presidente della Regione, Giovanni Toti.

La nota dell’ospedale

“La Direzione Sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino informa, con profondo dolore, che è mancato all’affetto dei suoi cari a causa di un improvviso malore il Direttore Generale Salvatore Giuffrida”, la nota della struttura ospedaliera.

“Tutta la Direzione e i dipendenti del Policlinico – conclude il comunicato – si stringono attorno ai suoi familiari e insieme piangono la perdita del loro Dg“.

I post di Matteo Bassetti

Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive al San Martino di Genova, ha reso omaggio all’amico e collega, Salvatore Giuffrida, sui propri account social.

Su Facebook ha scritto che “questa notte è improvvisamente mancato Salvatore Giuffrida, direttore generale dell’Ospedale San Martino. Un grande professionista al servizio del sistema sanitario e ospedaliero pubblico, che ha saputo unire determinazione e coraggio con un’idea chiara e un progetto preciso della salute del futuro. Noi sanitari perdiamo una guida importante. Io perdo un amico che sapeva sempre sdrammatizzare con una battuta simpatica per spiegare concetti importanti. Mi mancheranno i tuoi messaggi pieni di faccette e i tuoi ‘menaggi’ calcistici. Buon vento Capitano!! Ciao Salva. R.I.P”.

Su Twitter ha scritto: “È morto Salvatore Giuffrida, direttore generale del San Martino. Un grande professionista al servizio del sistema sanitario pubblico che ha saputo unire determinazione e coraggio con un’idea chiara e un progetto preciso della salute del futuro. Buon vento Capitano!! Ciao Salva. R.I.P.”.

È morto Salvatore Giuffrida, DG del @SanMartino_Ge. Un grande professionista al servizio del sistema sanitario pubblico che ha saputo unire determinazione e coraggio con un’idea chiara e un progetto preciso della salute del futuro. Buon vento Capitano!! Ciao Salva. R.I.P. pic.twitter.com/dfjKXVIpTK — Matteo Bassetti (@ProfMBassetti) January 17, 2023

Il cordoglio di Giovanni Toti

Anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha voluto esprimere il suo “profondo dolore, cordoglio e sgomento”, insieme a tutti gli assessori della Giunta, “per la scomparsa del direttore generale dell’Ospedale Policlinico San Martino, Salvatore Giuffrida, colpito da un malore improvviso”.

“Oggi è un giorno triste – ha scritto Toti -: la sanità ligure perde uno dei suoi pilastri e una delle sue migliori guide mentre tutti noi perdiamo una persona speciale, sempre disponibile e allegra, con una immensa dedizione verso l’ospedale che dirigeva. La morte improvvisa di Salvatore Giuffrida ci lascia sgomenti e addolorati. Alla sua famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze”.

Quindi, un pensiero per i colleghi del San Martino: “Ci stringiamo intorno a tutta la comunità dell’ospedale che Salvatore Giuffrida, in questi anni di direzione, ha guidato al meglio, con vento a favore e con vento contro, da vero velista quale era. A lui va la nostra più profonda gratitudine per quanto ha fatto per tutti noi. Ciao Salvatore, non ti dimenticheremo”.