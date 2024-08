Morto il ciclista Simone Roganti, aveva 21 anni la promessa di MG Kvis - Colors for Peace: stroncato da malore

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il ciclista Simone Roganti è morto. Aveva compiuto 21 anni da appena una settimana il corridore della MG Kvis – Colors for Peace. A stroncarlo un malore improvviso che gli ha fermato il cuore. L’allarme è stato dato dai suoi genitori nella tarda serata di venerdì 30 agosto, attorno alle 22:30. Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari immediatamente accorsi sul posto.

Chi era Simone Roganti

Al momento della tragedia il giovane ciclista si trovava nella sua casa di Spoltore, in provincia di Pescara.

Come scrive la Gazzetta dello sport, nel 2024 Simone Roganti aveva ottenuto importanti soddisfazioni sportive: il secondo posto nella classifica generale del Giro del Veneto e il settimo posto al campionato italiano Under 23.

Simone Roganti abitava con la famiglia a Spoltore, comune di quasi 20.000 abitanti della provincia di Pescara.

Sempre quest’anno il ciclista aveva partecipato al Giro della Valle d’Aosta, piazzandosi al decimo posto. Era poi stato nono a Poggiana, trentesimo a Capodarco e ancora nono a Corsanico. Quest’ultima corsa si era tenuta proprio nel giorno del suo compleanno.

Prima dell’attuale squadra, Simone Roganti aveva corso per due stagioni con la UM Tools D’Amico.

Ciclismo passione di famiglia

La passione per la bicicletta gli era stata tramandata dai suoi familiari: il padre e gli zii avevano un passato da ciclisti. Uno degli zii oggi segue il Giro d’Italia per la RCS Organizzazioni come motociclista alla Radio Informazioni.

Il calcio il primo amore

Anni prima Simone Roganti aveva preferito la bicicletta al calcio, rinunciando al ruolo di portiere in una squadra giovanile. Simone si era diplomato al Liceo Scientifico Sportivo Alessandro Volta di Pescara. Lascia i genitori e una sorella minore, sportiva anche lei: dopo un’iniziale avvicinamento al mondo del ciclismo, la ragazza ha preferito optare per la pallavolo.

Sarà il magistrato di turno a valutare se richiedere un esame sulla salma al fine di determinare le cause del decesso del giovane sportivo.