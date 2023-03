Morto il batterista dei Marlene Kuntz Luca Bergia a 54 anni: il corpo del fondatore della band trovato in casa

A 54 anni è morto Luca Bergia, ex batterista nonché co-fondatore dei Marlene Kuntz, la popolare band di Cuneo capitanata da Cristiano Godano che dagli anni ’90 ha scritto una fetta importantissima della scena alternativa italiana. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto nella mattina di giovedì 23 marzo all’interno della sua abitazione.

È morto Luca Bergia, ex batterista dei Marlene Kuntz

Per il momento non è dato conoscere le circostanze che hanno portato alla morte di Luca Bergia. Come riporta ‘Ansa’, il corpo senza vita dell’ex batterista dei Marlene Kuntz è stato rinvenuto nella sua abitazione dalla sorella Elisabetta. Luca Bergia aveva 54 anni.

La mattina del 23 marzo – scrive ‘Corriere della sera’ – gli insegnanti della scuola media di Madonna dell’Olmo, dove Bergia insegnava scienze, hanno avvisato la sorella perché il loro docente non si era presentato in classe.

Luca Bergia è morto a 54 anni. Addio all'ex batterista e fondatore dei Marlene Kuntz

Una volta scoperta la tragedia, Elisabetta ha subito avvisato i carabinieri.

In una nota pubblicata nell’ultima ora sui canali social dei Marlene Kuntz si annuncia l’annullamento di due date di Cristiano Godano programmate per questa sera – giovedì 23 marzo – a Milano e per domani, venerdì 24 marzo, a Rimini.

In chiusura lo staff e gli ex compagni di band di Bergia dichiarano: “Al momento la band non rilascia dichiarazioni“.

Luca Bergia e i Marlene Kuntz

Nato l’11 settembre 1968, a Luca Bergia e al sodalizio con il chitarrista Riccardo Tesio dobbiamo la nascita dei Marlene Kuntz. La band trovò le sue radici a Cuneo, in Piemonte, quando Bergia e Tesio si incontravano in casa del batterista insieme ad altri musicisti.

Alla prima formazione si unì il bassista Franco Ballatore nel 1988. Nel 1989 il cantante e chitarrista Cristiano Godano si unì alla formazione dopo aver militato nei Jack On Fire.

Insieme ai Marlene Kuntz Luca Bergia pubblicò 10 album, dal disco d’esordio ‘Catartica‘ uscito nel 1994 a ‘Lunga attesa’ lanciato nel 2016.

L’addio alla musica

Nel 2020 il batterista lasciò la band e lo annunciò con un lungo sfogo sui social, nel quale spiegò di volersi dedicare all’insegnamento a seguito di una lunga e complicata crisi personale.

Come ricostruisce ‘Corriere della sera’, il 10 dicembre 2022 Bergia aveva scritto: “Vado dritto al sodo. Personalmente sto molto bene e sono molto eccitato dall’essermi proiettato in una nuova fase della mia esistenza. Ma faccio un breve rewind e parto un po’ dal punto dove ci siamo lasciati, ovvero la fine del tour celebrativo 30/20/10 agli albori dell’undicesimo disco di casa Marlene. Sono uscito da quel tour letteralmente spossato, spaesato, privo di energie mentali e creative“.

Per questo aveva pensato di prendere un anno sabbatico, ma più il tempo passava e più Luca Bergia si sentiva disorientato. La spada di Damocle era il nuovo album dei Marlene Kuntz in cantiere, al quale il batterista diceva di non sentirsi pronto.

Per questo il “no” e la scelta di buttarsi alle spalle l’esperienza nella musica. Il passaggio all’insegnamento fu sofferto ma consapevole, per questo Luca Bergia ringraziò i suoi ormai ex compagni di band per l’affetto e la comprensione.