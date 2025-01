Morto il 40enne Danilo Timo nell’incidente tra auto e scooter a Lecce: veicoli sequestrati, indagini in corso

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un violento incidente stradale avvenuto a Lecce ha causato la morte di un uomo di 40 anni, Danilo Timo, titolare di un pet shop e persona conosciuta nel centro storico della città. L’uomo è stato sbalzato dal suo scooter in seguito a uno scontro con un’auto, inutili i soccorsi. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati, indagini sull’accaduto in corso.

L’incidente in scooter a Lecce

Nel tardo pomeriggio di venerdì 17 gennaio 2025 un incidente stradale, avvenuto in viale della Libertà a Lecce, a ridosso del centro del capoluogo pugliese, ha causato la morte di un uomo di 40 anni.

Stando alle informazioni fin qui raccolte, l’uomo stava percorrendo la strada a bordo del suo scooter, un Piaggio Medley, quando, per cause ancora da accertare, all’altezza dell’incrocio con via Carlo Massa ha impattato una Dacia Duster guidata da un uomo di 70 anni.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà La zona di Lecce dove è avvenuto l’incidente tra scooter e auto in seguito al quale è morto il 40enne Danilo Timo

In seguito allo scontro, il 40enne alla guida del motorino è stato sbalzato violentemente sull’asfalto e ha perso conoscenza. Diversi passanti presenti al momento dell’incidente sono intervenuto per prestare le prime cure all’uomo, in attesa dei soccorsi.

L’arrivo dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono quindi accorsi il personale medico del 118 e gli agenti della Polizia Locale, che hanno gestito il traffico per favorire il lavoro dei sanitari intervenuti.

I medici del 118 hanno constatato al loro arrivo che Daniele Timo si trovava in arresto cardiaco: l’equipe sanitaria ha quindi effettuato un massaggio cardiaco, in attesa dell’ambulanza che ha poi trasportato d’urgenza il 40enne in ospedale.

Purtroppo le sue condizioni sono velocemente peggiorate, e nel giro di tre ore dall’incidente, nonostante i tentativi disperati del personale medico, l’uomo è deceduto.

La morte di Danilo Timo

Gli agenti della Polizia Locale hanno interrogato i testimoni presenti ed effettuato tutti i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell’incidente. Anche i mezzi coinvolti sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti, su indicazione del pm Luigi Mastroniani.

La morte di Danilo Timo ha suscitato profondo cordoglio nel centro città, dove il 40enne lavorava come titolare di un negozio per animali in via Papatotero. Molte persone, dopo essere venute a conoscenza della notizia, hanno difatti lasciato il loro pensiero sulla pagina Facebook dell’uomo.