Morto Hassani Shapi attore in "Il Clandestino": l'annuncio di Edoardo Leo, "Palitha" aveva solo 51 anni

È morto Hassani Shapi, 51enne attore keniano famoso per avere interpretato diverse commedie in Italia. L’annuncio del decesso è stato dato dal collega Edoardo Leo con un commosso messaggio affidato a Instagram. I due avevano collaborato nella serie tv “Il Clandestino”. “Ciao Socio”, ha scritto Leo. Il decesso, secondo quanto reso noto da Edoardo Leo, sarebbe avvenuto diversi giorni fa a Mombasa, in Kenya, sua città natale.

Nella fortunata fiction di Rai 1 “Il Clandestino”, l’attore kenyano interpretava il personaggio di “Palitha”, un cingalese dal carattere pirotecnico e dallo spirito intraprendente.

Palitha è proprietario di un’officina, ma la sua vera passione sono i romanzi gialli. Il suo sogno è quello di dare vita all’agenzia investigativa “Il Clandestino” insieme all’ex poliziotto Luca Travaglia, interpretato da Edoardo Leo.

Fonte foto: IPA

Tia Architto e Hassani Shapi nel photocall della serie tv “Il Clandestino” presso la sede Rai di viale Mazzini (5 aprile 2024)

“Nonostante fossero cinque anni che non recitavo, ho accettato perché la storia era molto interessante”, si era confessato Hassan Shapi nel corso di un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

“E Palitha ha mille volti: burbero ma buono, superficiale ma anche profondo. Da tanti anni a Milano si sente un italiano e guarda male gli stranieri… diciamo che nonostante la sua ‘scorrettezza’ ispira simpatia”, aveva spiegato.

Non so da dove cominciare. Ma è inutile fare giri di parole. Hassani Shapi è scomparso. La notizia della sua morte, arrivata dal Kenya con molti giorni di ritardo, mi ha sconvolto. E ancora non riesco a realizzarlo. Mi imbarazza terribilmente scrivere questa cosa su un social. Chi mi segue sa quanto pudore e riservatezza io abbia per le mie cose private. In questo caso non riguarda solo me e mi rendo conto che molte persone che hanno apprezzato “Il Clandestino” e quel meraviglioso personaggio che era Palitha, sono all’oscuro di questa notizia. Ho passato mesi e mesi accanto ad un uomo adorabile, gentile, discreto e dal sorriso contagioso. Un attore sorprendente che è stato il vero mattatore della serie. Senza di lui non sarebbe stato possibile. Mi permetto di scriverne solo perchè so quanto sia entrato nel cuore di tanta gente che magari vorrebbe dargli un saluto o dedicargli un pensiero. Avrei evitato ma quando leggo che ci aspettate insieme nella seconda stagione mi sento stupido a stare zitto. Ciao Has. Ciao Socio. Dovunque tu sia, grazie.