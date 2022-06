Morto Giuseppe Pericu, ex sindaco di Genova durante il G8 del 2001. Aveva 84 anni

L’ex sindaco di Genova, Giuseppe Pericu, è morto all’età di 84 anni. Il noto avvocato amministrativista e docente universitario aveva guidato la città durante le vicende del G8 del 2001. Lascia due figli, Andrea e Silvia, e cinque nipoti; la moglie, Carla Ghisleri, è scomparsa nel 2011.

Morto Giuseppe Pericu, l’amore per Genova e la rinascita della città

Giuseppe Pericu nasce a Genova il 20 ottobre 1937. Il suo amore per la città lo porta a candidarsi come sindaco, carica che ricopre per due mandati dal 1997 al 2007, con la coalizione di centrosinistra. Alle prime elezioni ottenne il 51,5% di voti, alle seconde il 60,3%.

Figura stimata dai suoi cittadini, guidò Genova negli anni della sua crisi postindustriale, e seppe riqualificarla fino a condurla all’ambito traguardo di Capitale Europea della Cultura nel 2004.

Fonte foto: ANSA Giuseppe Pericu durante la conferenza stampa per la presentazione di “Genova 2004, Capitale Europea della Cultura”, nel Palazzo ducale a Genova

Giuseppe Pericu e i fatti del G8 di Genova

Nel 2001 gestì le vicende del G8 di Genova. Recentemente, al ventennale di quei fatti, Pericu ha affermato: “Non mi sono mai pentito di aver ospitato il G8″, rivendicando la sua decisione per la rinascita economica che subì il capoluogo ligure, e il prestigio che ottenne a livello internazionale.

Giuseppe Pericu, le cariche da lui ricoperte

Dopo l’esperienza di primo cittadino, Pericu ha sempre ricoperto cariche di rilievo: era presidente dell’Accademia ligustica di belle arti, è stato membro del Cda di Cassa Depositi e Prestiti e del Cda di Banca Carige in rappresentanza dell’azionista di maggioranza Vittorio Malacalza.

Il cordoglio di Marco Bucci

Pericu si è spento nel giorno in cui l’attuale sindaco di Genova Marco Bucci è in corsa per la rielezione alle amministrative 2022. Su Facebook scrive: “Apprendo con rammarico della scomparsa del professor Giuseppe Pericu, sindaco di Genova per dieci anni, illustre avvocato, docente universitario e attuale Presidente dell’Accademia Ligustica”.

“Nel porgere le più sentite condoglianze alla famiglia voglio ricordare il suo lungo impegno a servizio della nostra amata città”, conclude il post di Bucci.