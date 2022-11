Morto Giuseppe Bono, ex amministratore delegato di Fincantieri: il cordoglio della politica

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Fincantieri in lutto. L’importante azienda di cantieristica navale italiana dice addio al suo ex amministratore delegato Giuseppe Bono, morto all’età di 78 anni. A piangere la sua scomparsa è anche il mondo della politica: numerosi i messaggi di cordoglio. Il noto manager, divenuto negli anni tra le figure più rappresentative dell’industria nautica, lascia la moglie e due figli.

La carriera di Giuseppe Bono

Giuseppe Bono è rimasto alla guida di Fincantieri per vent’anni, dal 2002 fino allo scorso aprile. Nato nel 1944 a Pizzoni, in Calabria, era laureato in Economia e Commercio e gli era stata conferita recentemente una honoris causa in ingegneria navale.

Manager di lungo corso, aveva iniziato la sua carriera nel 1963 nell’area amministrativa e del controllo di gestione presso la Fiat, per poi entrare prima in Omeca (Gruppo Fiat-Finmeccanica e dal 1968 Efim) e in seguito, dal 1971 al 1993, in Efim.

Fonte foto: ANSA L’ex ad di Fincantieri Giuseppe Bono accanto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Entrato in Finmeccanica nel 1993, aveva ricoperto negli anni diversi ruoli. Dal 1997 al 2000 aveva assunto la carica di direttore generale, successivamente era stato nominato amministratore delegato. Nel 2002 era poi salito al vertice di Fincantieri, cercando di tirare l’azienda fuori dalla crisi e di rilanciarla sui mercati internazionali.

Il cordoglio della premier Meloni

In seguito alla notizia della morte del manager calabrese, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato sulle sue pagine social una nota di cordoglio: “L’Italia piange la scomparsa di Giuseppe Bono, storica guida di Fincantieri e figura di riferimento dell’industria italiana“.

La premier ha evidenziato che si tratta di una dolorosa perdita per tutto il Paese. “Rivolgo ai suoi familiari le più sincere condoglianze da parte mia e del Governo italiano”, ha concluso.

La nota del ministro Giorgetti

Il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti attraverso una nota ha evidenziato il suo “grande dispiacere” per la morte di Bono, spiegando che solo qualche giorno fa aveva scambiato con lui alcuni messaggi. L’ex ad di Fincantieri gli aveva scritto: “Maiora premunt”.

“Le sue ultime parole, per quanto mi riguarda – ha affermato il ministro – anche in quel motto ho letto ancora una volta tutta la sua passione e amore per l’industria italiana“. Un sentimento, ha precisato, che ha coltivato in maniera concreta fino alla fine.

Il messaggio del ministro Crosetto

Anche il ministro della Difesa Guido Crosetto ha espresso il suo cordoglio. “È mancato Giuseppe Bono, Peppino – ha scritto su Twitter – un amico fraterno, grande uomo, straordinario capitano d’industria”.

Spiegando di averlo conosciuto dopo essere entrato a Fincantieri, “che era in grave difficoltà e ora ha i migliori prodotti al mondo”, ha ricordato che il manager “ha dedicato tutta la sua vita a costruire ricchezza per l’Italia“.

Le parole del presidente della Liguria

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha dichiarato che Giuseppe Bono è stata una figura di grande rilevanza per l’industria nautica anche per la Regione, “che ospita i poli di Sestri Ponente, Riva Trigoso e Muggiano”.

E ha aggiunto: “Non possiamo dimenticare poi il suo ruolo, sempre in quanto guida di Fincantieri, nella costruzione del nuovo Ponte di Genova dopo la tragedia del Morandi”. Toti ha confermato la vicinanza della Regione Liguria alla famiglia dell’ex ad “in questo momento di dolore”.