Morto Giovanni Cianfriglia, “nemico” di Bud Spencer e Terence Hill: era lo stuntman più famoso dei western

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Si è spento ad Anzio, la stessa città in cui nacque, Giovanni Cianfriglia. Il caratterista è morto all’età di 89 anni. Era noto per le numerose comparsate – per lo più in scene d’azione – in popolari film d’azione e western. Fu accanto a Bud Spencer e Terence Hill in 17 pellicole della saga de Il piedone.

Morto Giovanni Cianfriglia

Giovanni Cianfriglia nacque ad Anzio, in provincia di Roma, il 5 aprile del 1935. E ad Anzio è morto, all’età di 89 anni.

Appena 25enne esordì al cinema nel 1958 nel film Le fatiche di Ercole, dove grazie al fisico atletico fu scelto come controfigura dell’attore e culturista statunitense Steve Reeves.

Fonte foto: Getty Images Locandina di un film cui Cianfriglia partecipò con lo pseudonimo di Ken Wood

Assieme a lui anche il fratello Domenico, anch’egli attore e stuntman. Cianfriglia fu noto anche con gli pseudonimi esotici di Ken Wood e John Richmond.

Nel corso della sua lunga carriera comparve in ben 173 film, girati tra Italia, Francia e Stati Uniti. Lo diressero grandi registi come Sergio Corbucci, Michele Lupo e Umberto Lenzi.

Lo stuntman dei western

La carriera di Cianfriglia a Cinecittà iniziò nel mondo dei film in costume, come Il pirata dello sparviero nero (1958), Morgan il pirata (1960), La guerra di Troia (1961), Romolo e Remo (1961), Il figlio di Spartacus (1962), Una regina per Cesare (1962), La vendetta dei gladiatori.

Recitò anche in numerosi polizieschi con Maurizio Merli, per poi approdare agli spaghetti western, dove si fece un nome come comparsa in scene d’azione e stuntman.

Il suo nome appare nei titoli di coda, tra gli altri, di W Django! (1971), Il pistolero segnato da Dio (1968), All’ultimo sangue (1968), Tre croci per non morire (1968), Ammazzali tutti e torna solo (1968).

Rivale di Bud Spencer e Terence Hill

Il volto di Giovanni Cianfriglia è noto agli spettatori italiani per le epiche scazzottate cui prestò la forza nei popolari film di Bud Spencer e Terence Hill.

Ai due grandi cowboy dello Stivale fece da rivale in 17 film, per lo più durante le scene di grandi risse e combattimenti.

Presente in tutti e quattro i film di Piedone, partecipò anche a Anche gli angeli mangiano fagioli (1973), …altrimenti ci arrabbiamo! (1974), I due superpiedi quasi piatti (1977), Lo chiamavano Bulldozer (1978), Pari e dispari (1978), Occhio alla penna (1981), Chi trova un amico trova un tesoro (1981) e Banana Joe (1982).