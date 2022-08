Morto Gino Cogliandro, comico dello storico trio Trettré

Gino Cogliandro, storico membro del gruppo comico dei Trettrè assieme a Mirko Setaro ed Edoardo Romano, è morto all’età di 72 anni. Tra la metà degli anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta è stato uno dei volti televisivi più noti, anche grazie alla partecipazione allo storico programma televisivo Drive In. Ha preso parte anche a numerosi film.

I problemi cardiaci

Come riporta il ‘Corriere della Sera’, nel mese di luglio Gino Cogliandro era stato ricoverato all’ospedale di Salerno per un infarto. Poi i problemi cardiaci dell’attore e cabarettista si sono acuiti.

L’amore per il Cilento

Da qualche anno, Gino Cogliandro si era ritirato nel Cilento, a Pisciotta. Qua era solito sorseggiare un caffè al bar e passeggiare con gli amici. Chiacchierava con i pescatori e attendeva il rientro delle barche per scegliere il meglio del pescato del giorno.

Fonte foto: IPA Gino Cogliandro, alla Casa del Cinema.

La carriera di Gino Cogliandro

Gino Cogliandro ha fatto il suo ingresso nei Trettrè alla fine degli anni Settanta, subentrando a Peppe Vessicchio (che aveva deciso di indirizzare la sua attività verso la musica). Al cinema, Cogliando ha partecipato a numerosi film, tra cui ‘Joan Lui’ con la regia di Adriano Celentano, ‘Fantozzi 2000 – La clonazione’, ‘Italian Fast Food’ e ‘Made in China napoletano’ (nel 2017). Sul piccolo schermo ha collaborato con Paolo Villaggio nei programmi ‘Un fantastico tragico venerdì’ e ‘Che piacere averti qui’.

Il ricordo dei colleghi

Il comico Beppe Braida ha ricordato Gino Cogliandro su ‘Facebook’: “Mi hanno appena comunicato che Gino Cogliandro dei Trettrè non c’è più. Sono completamente basito, io con i Trettrè ho iniziato, ho collaborato e ci ho lavorato. Gino era un’anima pura oltre che comico straordinario, era uno spaccato di quella Napoli verace, allegra e generosa. Un grosso abbraccio a Mirko Setaro e Edoardo Romano. Ricevuta la notizia da Mirko avrei voluto rispondere con un loro famoso tormentone :” A me me pare na strun*ata”. E invece no! Ciao Gino”.

Su ‘Twitter’, Ezio Greggio ha scritto: “Addio a Gino Cogliandro, compagno col suo gruppo dei Trettre di tanti anni di lavoro e di allegria, insieme a Drive In. Cabarettista, attore e brava persona. Un abbraccio a tutta la sua famiglia. Ciao Gino e ‘quassicosa… a esposizione'”.