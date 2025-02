Morto Gianni Pettenati cantante di "Bandiera gialla", addio al 79enne critico e voce del tormentone

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Lutto nel mondo della musica: si è spento Gianni Pettenati, che negli Anni Sessanta aveva raggiunto la fama con Bandiera Gialla. La morte dell’artista è avvenuta tra il 22 e il 23 febbraio, nella sua casa di Albenga, in provincia di Savona. È stata la figlia Maria Laura, tramite i social media, a dare l’annuncio.

Addio a Gianni Pettenati: aveva 79 anni

La figlia dell’artista ha condiviso un post sui social per dare la notizia del decesso.

Gianni Pettenati in uno scatto del 2011

“Nella propria casa, come voleva lui, con i suoi affetti vicino, con l’amore dei suoi figli Maria Laura, Samuela e Gianlorenzo e l’adorato gatto Cipria, dopo una lunga ed estenuante malattia, ci ha lasciato papà. Non abbiamo mai smesso di amarti. Ti abbracciamo forte. Le esequie si terranno in forma strettamente riservata”, queste le parole scelte per dare l’annuncio.

Il successo con Bandiera gialla

Gianni Pettenati, classi 1945, ha raggiunto il successo nel 1966 con il brano Bandiera Gialla. Il brano è la versione italiana di The pied piper di Crispian St. Peters. La hit, tra l’altro, venne incisa in lingua originale anche da Patty Pravo nello stesso anno, e fu usata per promuovere il celebre Piper.

Pettenati militò nella band Juniors, con cui incise diverse cover tradotte in italiano. Tra le più celebri, Il superuomo (Sunshine superman di Donovan) e Puoi farmi piangere (I put a spell on you di Screamin’ Jay Hawkins).

L’artista partecipò anche al Festival di Sanremo, sia nel 1967 con La rivoluzione, sia nel 1968, in coppia con il cantante Antoine, con il brano La Tramontana.

Il duo raggiunse la finale, classificandosi al quinto posto.

La carriera come critico musicale

Negli anni, la sua carriera musicale proseguì con altri successi, come Cin cin, e con diverse collaborazioni con autori noti.

Gianni Pettinati, oltre ad essere ricordato per successi come Bandiera gialla, è stato anche un apprezzato critico musicale.

A lui si devono veri libri sulla storia della musica italiana, tra i quali Quelli eran giorni – 30 anni di canzoni italiane, Gli anni ’60 in America, Mina come sono.