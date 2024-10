Morto Gianni Battistoni presidente dell'Associazione Via Condotti e re dell'alta moda romana: aveva 85 anni

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

È morto Gianni Battistoni, il presidente dell’associazione Via Condotti. Era uno dei volti storici dell’alta moda romana, aveva 85 anni.

Battistoni era ricoverato al Policlinico Gemelli per via di un problema respiratorio.

I funerali si terranno sabato 19 ottobre alle 11 nella chiesa di San Lorenzo in Lucina.

L’ultimo saluto al re della moda

A riportare della sua dipartita è stata la famiglia. Nella centrale, famosa e platinata via Condotti, a Roma, è anche presente la maison che porta il suo nome.

Proprio al negozio di famiglia ha dedicato gran parte della sua vita. Ci ha lavorato fino alla fine, insieme alla sorella Simonetta. Si occupava soprattutto della parte di abbigliamento maschile e promuoveva uno stile elegante, classico e sobrio, rifuggiva dagli eccessi e da una moda troppo avveniristica.

Lascia la moglie Giuliana e le figlie a cui era legatissimo.

Addio a Gianni Battistoni: chi era

Era stato soprannominato lo “Sceriffo di via Condotti”. Ogni giorno camminava tra i negozi della via, controllava le vetrine, i lavori in corso, si impegnava attivamente per valorizzarla, affinché lo standard della strada più famosa di Roma non fosse intaccato.

L’associazione della quale era a capo si batteva affinché ci fossero solo grandi firme in via Condotti.

Come ricorda Corriere.it, per anni si era occupato dei problemi del centro storico di Roma dai monopattini all’abusivismo fino all’over tourism. Fu anche promotore del “Premio via Condotti” conferito “a chi non è romano, ama Roma e ne è riamato”.

Roma a lutto

Tante le personalità di Roma che hanno voluto ricordarlo.

“La morte di Gianni Battistoni è una notizia molto triste per Roma. Ci mancheranno il suo innato spirito imprenditoriale, il suo amore per la città e il tenace impegno civile per la difesa e il decoro del centro storico”, ha dichiarato il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

L’azienda Battistoni ha espresso “profondo cordoglio alla famiglia Battistoni e ai suoi cari, per la scomparsa di Gianni Battistoni, che – succeduto nella guida dell’azienda al padre e fondatore Guglielmo – la seppe far progredire e migliorare portandola, in anni ardui e competitivi, all’attenzione e a modello del mondo della moda italiano e internazionale”.