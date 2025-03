Morto Fulco Pratesi, fondatore del Wwf Italia. Lo storico esponente dell'ambientalismo italiano aveva 90 anni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Addio a Fulco Pratesi. Il fondatore del Wwf Italia, per decenni figura di riferimento dell’ambientalismo italiano, è morto in ospedale in seguito al peggioramento delle sue condizioni. Aveva 90 anni. Così il Wwf: “Ci lascia il compito di difendere tutte le conquiste degli anni passati e di immaginarne di nuove”.

Fulco Pratesi è morto nella notte tra venerdì 28 febbraio e sabato 1 marzo.

LaPresse riferisce che il fondatore del Wwf si è spento in ospedale a Roma, dove era stato ricoverato alcuni giorni fa per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Aveva 90 anni.

Il fondatore del Wwf Italia Fulco Pratesi aveva 90 anni

Il messaggio del Wwf Italia

“Con grandissima tristezza e un pizzico di incredulità vi comunico che il nostro Fulco ci ha lasciati”. Così il Wwf Italia ha annunciato la scomparsa di Fulco Pratesi.

“Era stato ricoverato qualche giorno fa con la speranza di una rapida soluzione, ma la situazione si è rivelata più complessa del previsto e se n’è andato questa notte”.

“Non ci sono parole sufficienti per raccontare cosa la sua vita ha significato per molti di noi personalmente, per tutto il Wwf e più in generale per l’ambientalismo italiano, che ha letteralmente rivoluzionato”.

“Ci lascia il compito di difendere tutte le conquiste degli anni passati e di immaginarne di nuove… e lo faremo, insieme”.

Chi era Fulco Pratesi

Padre dell’ambientalismo italiano e fondatore del Wwf Italia, Fulco Pratesi è stato un attivista per l’ambiente, giornalista, illustratore e politico.

Nato nel 1934 a Roma, si era laureato in Architettura nel 1960. Nel 1966 aveva fondato l’associazione italiana per il World Wildlife Fund, oggi Wwf Italia, di cui è stato presidente a più riprese.

Illustratore e giornalista, ha scritto di temi ecologici e ambientalisti per diverse testate e riviste, tra cui Corriere della Sera e L’Espresso.

Autore di numerosi libri, ha anche collaborato alla progettazione di numerosi parchi e riserve naturali in Italia e all’estero, è stato presidente del Parco nazionale d’Abruzzo dal 1995 al 2005.

Per Pratesi anche una esperienza in politica, è stato deputato dei Verdi tra il 1992 e il 1994.

Il ricordo di Bonelli

“Strenuo difensore della natura si è battuto per istituire i parchi. Giornalista, disegnatore e illustratore della natura”. Così lo ricorda su X il leader dei Verdi Angelo Bonelli.

“È stato deputato dei Verdi. Con lui se ne va via un pezzo di storia dell’ambientalismo. Ciao Fulco”.