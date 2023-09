Morto Franco Migliacci autore di "Nel blu dipinto di blu" con Domenico Modugno: aveva 92 anni

Il mondo della musica è in lutto: a salutarci è uno dei più grandi parolieri del nostro Paese, Franco Migliacci. L’autore di “Nel blu dipinto di blu“, come riportato dall’agenzia ‘Adnkronos’, è morto nella mattinata di venerdì 15 settembre all’età di 92 anni in una clinica romana.

Gli inizi da illustratore

Nato a Mantova nel 1930, Franco Migliacci ha studiato a Firenze dove il padre, Maresciallo della Guardia di Finanza, era stato trasferito nel 1934. I genitori avevano insistito per fargli studiare ragioneria ma la sua vera passione era l’arte in tutte le sue forme.

All’inizio della sua carriera, Migliacci è stato illustratore e ha disegnato storie per i giornali per bambini “Bambola” e “Lupettino” diretti da Nino Capriati e “Il Pioniere” diretto da Gianni Rodari.

Fonte foto: ANSA Franco Migliacci, alla presentazione del musical “Divo Nerone-Opera Rock’, nel 2016.

La carriera nel mondo della musica

Durante i provini del film “Carica eroica”, Migliacci ha conosciuto Domenico Modugno e i due sono diventati amici inseparabili. Dalla loro collaborazione personale e artistica è nata la celebre “Nel blu dipinto di blu” (Volare), diventata inno e simbolo dell’Italia nel mondo.

Nel 1960, Franco Migliacci ha iniziato a collaborare con altri artisti. Ha scritto, tra gli altri, per Mina, Milva, Fred Bongusto, Rita Pavone e Patty Pravo. I successi più grandi sono arrivati assieme a Gianni Morandi, per il quale ha scritto canzoni come “Andavo a cento all’ora”, “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”, “In ginocchio da te” e “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”.

Negli anni Ottanta ha scritto per Eduardo De Crescenzo i testi dei suoi primi due album e della famosa canzone “Ancora”, e ha prodotto, portandolo al successo, Scialpi con “Rocking Rolling” e “Pregherei”.

Negli anni Novanta ha collaborato alla realizzazione dell’album “T’Appartengo” di Ambra Angiolini. Il suo eclettismo musicale lo ha portato a firmare anche sigle di cartoni animati come “Daltanious”, “Heidi”, “Le nuove avventure di Lupin III” e “Mazinga”.

Il ricordo sui social

Il direttore del Tg5 Clemente Mimun ha scritto su Twitter: “Addio Franco”.

Questo il messaggio di Angelo Branduardi su Facebook: “Ci lascia l’altro Mister Volare. Buon viaggio a Franco Migliacci, nel blu dipinto di blu”.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.