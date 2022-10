Morto il fondatore di Red Bull, Dietrich Mateschitz: lutto nella F1

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Il mondo della Formula 1 piange la scomparsa di Dietrich Mateschitz, co-fondatore e proprietario dell’azienda di bevande energetiche Red Bull nonché proprietario di Red Bull Racing, squadra austriaca che corre nella massima competizione automobilistica. A comunicare la morte del patron è stata la stessa azienda, Mateschitz aveva 78 anni.

Addio a Dietrich Mateschitz, chi era

Nato il 20 maggio del 1944 a Sankt Marein im Mürztal, comune austriaco con meno di 3mila abitanti, Mateschitz è stato una della figure rivoluzionarie per l’economia austriaca. Dopo aver lavorato per alcune note multinazionali, tra cui Unilever e Procter & Gamble, nel 1984 fondò Red Bull insieme all’imprenditore thailandese Chaleo Yoovidhya, rilevando e trasformando in un marchio internazionale la bevanda energetica Krating Daeng.

Capace di importare in Europa una bevanda che fino a quel momento venive venduta soprattutto in Asia a operai e autotrasportatori impegnati in lunghi e faticosi turni di lavoro, Mateschitz è riuscito a far diventare Red Bull una delle più importanti società nel settore delle bevande non alcoliche registrando utili da record: solo nel 2021 Red Bull ha venduto quasi 10 miliardi di lattine in 172 paesi del mondo.

Non solo bibite, gli investimenti sportivi

Nei suoi 78 anni, Mateschitz non è stato solo una figura di spicco per il mondo del beverage, ma anche e soprattutto per quello sportivo. Il marchio Red Bull, infatti, è strettamente legato al panorama delle corse automobilistiche e motociclistiche, ma anche al mondo del pallone.

Come proprietario di Red Bull, infatti, l’austriaco è stato protagonista di enormi investimenti col brand che oggi gestisce squadre di calcio, di hockey su ghiaccio e di Formula Uno, oltre ad aver stipulato contratti con centinaia di atleti.

Il dolore della F1

Mohammed Ben Sulayem, presidente dell’ente di governo degli sport motoristici FIA, ha affermato che Mateschitz era “una figura imponente nello sport automobilistico”. “I pensieri di tutta la famiglia FIA sono con i suoi cari in questo momento e ci mancherà molto”, ha aggiunto.

“È stata una notizia difficile per tutti, per quello che ha significato per la Red Bull, e ovviamente per lo sport, e soprattutto per me”, ha detto invece il pilota Max Verstappen, che due settimane fa ha conquistato il suo secondo titolo consecutivo in F1.