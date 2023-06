Morto folgorato a Bibbiena mentre è a pesca: ha agganciato un cavo della corrente elettrica con l'amo

Gabriele si è spento lungo la mattinata di martedì 13 giugno. Il 21enne ha lottato per alcune ore tra la vita e la morte all’ospedale di Careggi. Il giovane, nella giornata di lunedì, intorno alle 19 è stato vittima di un drammatico incidente mentre era a pesca in Casentino, nel comune di Bibbiena, in provincia di Arezzo.

La scossa e l’arresto cardiaco

Il ragazzo era rimasto folgorato dai cavi della corrente elettrica per aver, casualmente, agganciato con l’amo della sua canna in carbonio estendibile i cavi (la corrente elettrica corre a 220 v) tesi ad alcuni metri d’altezza. Raggiunto da una intensa scossa elettrica ha avuto un arresto cardiaco.

Gabrile si trovava lungo la pista ciclabile che costeggia il torrente Archiano nel comune di Bibbiena, non lontano da Soci. Ad avvisare i soccorsi sono stati alcuni passanti che lo hanno notato lungo l’argine del fiume.

I soccorsi e le indagini

Sul posto sono giunti i sanitari dell’emergenza-urgenza della Asl Toscana Sud Est, con gli operatori della Pubblica assistenza del Casentino – con sede a Rassina – che hanno subito praticato il massaggio cardiaco al ragazzo. Nel frattempo è stato attivato l’elisoccorso Pegaso 1 che lo ha trasportato all’ospedale fiorentino di Careggi dove è deceduto.

Sull’accaduto stanno svolgendo indagini i carabinieri della compagnia di Bibbiena, guidata dal comandante Giuseppe Barbato. La dinamica, però, sembra chiara: si sarebbe trattato di un funesto incidente.

Le comunità di Soci e Bibbiena scosse

Le comunità di Soci e di Bibbiena è rimasta profondamente scossa dall’episodio. Il sindaco di Bibbiena, Filippo Vagnoli, ha espresso il suo cordoglio con una nota: “Siamo sconvolti da questa tragedia. La nostra vicinanza alla famiglia, parenti e amici per questa fatalità. Chiediamo vicinanza alla famiglia, silenzio e rispetto per questo lutto che coinvolge tutta la nostra comunità”.

Chi era Gabriele

Come riferisce ArezzoNotizie, proprio il 13 giugno Gabriele avrebbe compiuto 21 anni. Chi lo ha conosciuto lo ha descritto come un ragazzo solare, pieno di passioni. Una era appunto la pesca: spesso da Chitignano – comune dove viveva con i genitori – andava a Soci – dove dimorano i nonni materni – e si dedicava a questo hobby.

Diplomato all’Itis Fermi, nel tempo libero giocava anche a calcio. Era difensore nella squadra del Bibbiena, che milita in prima categoria. Inoltre si divertiva a praticare anche il calcetto.

In segno di lutto il palacalcetto Gambineri ha chiuso le sue porte nelle scorse ore e su Facebook ha espresso le sue condoglianze. “La società calcio a 5 casentino e tutto lo staff del Palacalcetto Claudio Gambineri si stringe attorno alla famiglia Lusini per la prematura scomparsa di Gabriele. Oggi 13/06/2023 il locale rimarrà chiuso per lutto”.