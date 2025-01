Morto Fiore De Rienzo storico inviato di Chi l'ha visto, era il padre dell'attore Libero

È morto a 65 anni Fiore De Rienzo, per anni storico inviato di “Chi l’ha visto?”. Il giornalista e papà dell’attore Libero, deceduto nel 2021 per un arresto circolatorio in seguito all’assunzione di stupefacenti, era rimasto molto provato dalla scomparsa del figlio. Tantissimi i messaggi di cordoglio dopo l’annuncio sui social della famiglia, tra i quali anche la vicinanza da parte della conduttrice della trasmissione di Rai 3 Federica Sciarelli e della redazione.

L’annuncio della morte di Fiore De Rienzo

“Purtroppo oggi è mancato nostro fratello” ha annunciato Gigi De Rienzo, con un post su Facebook.

“Domani (mercoledì 29 gennaio, ndr) dalle 13 alle 17 sarà possibile dargli l’ultimo saluto presso la camera ardente dell’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli di Roma”, si legge nel messaggio del familiare, “i funerali si terranno a Paternopoli giovedì 30 gennaio prossimo alle 15 presso il santuario di Maria Santissima della Consolazione”.

Fonte foto: ANSA

Fiore De Rienzo e il figlio Libero

La morte di Libero De Rienzo

Paternopoli è il paese di origine della famiglia, nell’Avellinese, e dove è sepolto anche Libero De Rienzo.

L’attore fu trovato senza vita nel 2021, a 44 anni, nella sua abitazione di Roma, per un arresto cardiaco in seguito all’assunzione di eroina. Come spiegato all’epoca dalla moglie, l’interprete di A/R, Andata + Ritorno e Santa Maradona aveva sofferto in passato di problemi di tossicodipendenza.

La morte prematura del figlio segnò pesantemente il padre Fiore e tutta la famiglia.

Il cordoglio di “Chi l’ha visto?”

Giornalista e aiuto regista di Citto Maselli, De Rienzo viveva da anni a Roma, dove a partire dal 1989 cominciò a collaborare fin dalla prima puntata con la trasmissione “Chi l’ha visto?”.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato sui social tanta commozione e ricevuto molti messaggi di cordoglio, tra i quali anche quelli della redazione sua ex trasmissione.

“Profondo cordoglio di Federica Sciarelli e della redazione di ‘Chi l’ha visto?’ per la scomparsa dell’amato collega Fiore De Rienzo, venuto purtroppo a mancare oggi. Ci stringiamo alla moglie Raffaella e alla famiglia” si legge nel profilo Facebook del programma.

“Sei stato un maestro e un grande amico. Abbiamo lavorato insieme, ci siamo divertiti tanto e tante volte abbiamo discusso, ma ci siamo voluti tanto bene. Mi hai insegnato molto, non lo dimenticherò, mi mancherai! Grazie e buon viaggio!”, ha scritto il giornalista e conduttore Rai Salvo Sottile.

“Addio Fiore De Rienzo. Collega di grande valore, signore come pochi. Ti chiamavo Grande Gatsby per la tua innata eleganza. E voglio ricordarti così. Buon viaggio. Picchio ti aspetta…” sono invece le parole della collega Debora Ergas