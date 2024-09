Morto in un incidente Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia: manager caduto dalla via ferrata sull'Adamello

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Addio a Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia. Il manager, alla guida della divisione nostrana della Casa automobilistica tedesca dal 2013, è morto in un incidente mentre percorreva una via ferrata verso la cima Payer, tra il Corno di Lago Scuro e la Punta Pisgana, sull’Adamello, a cavallo tra le province di Brescia e Trento. Il 62enne, alpinista esperto, è precipitato nel vuoto per 200 metri in seguito a una caduta.

Longo stava affrontando un percorso in solitaria quando, dopo aver probabilmente perso l’equilibrio, è caduto dalla parete rocciosa. Si trovava a circa 3 mila metri di quota.

Ad assistere al tragico episodio un altro alpinista, che ha dato l’allarme intorno alle 13.15 di sabato 31 agosto. Lo riporta Ansa.

Fonte foto: ANSA Fabrizio Longo (a destra) con il designer Gabriele Chiave alla Casa del Progresso Audi, a Milano

I soccorsi

A nulla è valso il tempestivo intervento del Soccorso Alpino, partito dalla stazione di Pinzolo (Trento) in elicottero.

Una volta sul posto, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 62enne.

La salma è stata trasportata dall’elicottero della Guardia di Finanza e trasferita a Carisolo.

Vita e carriera

Fabrizio Longo era nato a Rimini nel 1962 e si era laureato in Scienze politiche alla Luiss di Roma.

Dopo un’esperienza nel reparto marketing di Fiat Auto iniziato nel 1987, era stato messo a capo del mercato Italia per il marchio Lancia nel 2002. Erano seguite le esperienze in Bmw Italia, gruppo Piaggio e Toyota Italia. Poi, nel 2013, il manager era passato ad Audi.

La passione di Longo per l’alta quota era così forte che la divisione italiana del marchio dei Quattro Anelli si era legato all’immagine della montagna, impegnandosi nella tutela di diversi territori tra cui l’arco delle Dolomiti.

Sotto la sua guida, Audi Italia ha anche fornito supporto agli atleti della Fisi, Federazione italiana Sport Invernali, aiutando sportivi come Kristian Ghedina, Sofia Goggia e Federica Brignone.

“Un lutto terribile per la federazione – ha commentato il Presidente della Fisi Flavio Roda –. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di grande dolore e allo staff di Audi Italia”.