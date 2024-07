Si è spento all’età di 52 anni Ermanno Zacchetti, sindaco di Cernusco sul Naviglio, comune a est di Milano. Rieletto per il secondo mandato nel 2022, lo scorso novembre aveva fatto sapere di essere affetto da un tumore alla lingua. Tra le ultime foto pubblicate su Facebook, quelle del 15 giugno, in occasione della partita Italia-Albania.

Morto a 52 anni Ermanno Zacchetti

È stato il Comune di Cernusco sul Naviglio ad annunciare la morte del suo sindaco. “Addolorati, ne ricordiamo la passione politica e il tenace rispetto per le istituzioni democratiche, che si realizzavano quotidianamente nella sua profonda umanità, nella inesauribile disponibilità all’ascolto e nell’instancabile impegno rivolto al bene della comunità“, scrive la Giunta in un post Facebook.

Nel messaggio vengono sottolineati i “sentimenti di dedizione”, con cui Ermanno Zacchetti ha svolto il suo incarico e che “andavano ben oltre i doveri istituzionali, anche durante la malattia che lo ha colpito“.

Fonte foto: Facebook @ErmannoZacchetti Una delle ultime pubblicate su Facebook da Ermanno Zacchetti prima di morire

“L’Amministrazione si unisce al dolore della famiglia, esprimendo le più sentite condoglianze – si legge in chiusura – Al più presto verranno date comunicazioni in merito a tempi e modi per ricordare e salutare insieme il Sindaco”.

Chi era Ermanno Zacchetti

Laureato in economia aziendale alla Bocconi, Ermanno Zacchetti aveva iniziato la sua carriera lavorativa presso Cecchi Gori Advertising, per poi trasferirsi a Eurosport e Discovery Italia, dove ha continuato fino alla sua prima elezione come sindaco nel 2017.

Nel corso della sua carriera, è stato membro della Commissione per il regolamento della Consulta dello sport, entrando poi nel direttivo in qualità di rappresentate delle associazioni sportive.

Nel 2017 è stato eletto sindaco di Cernusco sul Naviglio, incarico riconfermato alle elezioni del 2022.

La battaglia contro il tumore

Il sindaco Zacchetti aveva annunciato la sua malattia il 2 novembre, scrivendo su Facebook: “A volte la vita riserva sorprese davvero inaspettate, non sempre positive. Guardarle in faccia e chiamarle con il loro nome è il primo, fondamentale passo per affrontarle”.

A fine ottobre, dopo alcuni esami eseguiti a causa di un dolore persistente, aveva scoperto di avere un tumore localizzato alla lingua. A seguito di un intervento chirurgico e una riabilitazione ostica, Zacchetti aveva continuato a partecipare alla vita pubblica di Cernusco, seppur con pause per affrontare le fasi più intense della terapia.

Gli ultimi giorni in ospedale

Nonostante i trattamenti affrontati, la lotta alla malattia si è rivelata troppo ardua per Zacchetti, tanto da costringerlo a un secondo ricovero in primavera.

Pur dall’ospedale, ha continuato a dimostrare un impegno costante verso la sua comunità, pubblicando regolarmente su Facebook aggiornamenti relativi a varie iniziative in corso a Cernusco.

Tra le immagini più recenti condivise sul social, spiccano quelle pubblicate il 15 giugno durante la partita Italia-Albania, in cui il sindaco appare con indosso la maglia della Nazionale.

L’ultimo post è datato 18 giugno, un augurio agli studenti della maturità: “Tra gli aerei che volano in alto fra New York e Mosca, da domani la vita inizia a essere un po’ più vostra”.