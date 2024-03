Morto Eric Carmen cantante dei Raspberries famoso per All by myself e Dirty Dancing: aveva 74 anni

A 74 anni è morto Eric Carmen, voce dei Raspberries e interprete dei successi internazionali All by myself e Dirty Dancing. Il triste annuncio è arrivato dalla moglie Amy Carmen, che ha dato la notizia sul sito ufficiale del cantautore. La donna comunica che l’artista si è spento durante la notte nel weekend, e chiede a tutto il pubblico di rispettare il dolore e la privacy della famiglia. Eric Carmen pubblicò quattro dischi insieme ai Raspberries per poi proseguire con la carriera solista, che lo portò al successo.

È morto Eric Carmen

Le circostanze che hanno portato alla morte di Eric Carmen non sono ancora note. Come detto in apertura, l’annuncio è stato dato dalla moglie Amy Carmen sul sito ufficiale ericcarmen.com con una nota.

Le sue parole: “È con tremenda tristezza che comunichiamo la straziante scomparsa di Eric Carmen”.

Fonte foto: Getty A 74 anni è morto Eric Carmen, ex voce dei Raspberries e autore di All by myself e di parte della colonna sonora di Dirty Dancing

Ancora, nella nota leggiamo: “Il nostro dolce, amorevole e talentuoso Eric si è spento nella notte durante il weekend […] Si prega di rispettare la dignità e la privacy della famiglia”.

Il comunicato si chiude con una citazione: “Love is all that matters, faithfull and forever”, un verso contenuto nel brano Love is all that matters contenuto nell’album Boats against the current pubblicato nel 1977.

Dai Raspberries a All by myself e la colonna sonora di Dirty Dancing

Nato a Cleveland l’11 agosto 1949, Eric Carmen debuttò nel 1970 con i Cyrus Eerie che poi divennero i Raspberries, nei quali ottenne un ruolo centrale che li portò al successo nel 1972 con il singolo Go all the way. Dopo quattro dischi, nel 1975, la band si sciolse ed Eric Carmen proseguì con la carriera solista durante la quale arrivò a pubblicare otto dischi. L’ultimo, I was born to love you, fu pubblicato nel 2000.

Durante il suo percorso solista fu autore di successi internazionali di cui gli artisti contemporanei, oggi, raccolgono l’eredità. Uno di questi fu All by myself, una power ballad tra le più note nella scena pop internazionale.

Il secondo successo planetario arrivò nel 1987 con il brano Hungry eyes, contenuto nella colonna sonora del film Dirty Dancing.

Il cordoglio dal mondo della musica

La morte di Eric Carmen ha profondamente scosso il mondo della musica. Tra gli artisti che si sono riversati sui social per ricordare l’artista scomparso troviamo Paul Stanley, frontman dei Kiss, che ricorda il collega come “un vero rocker” con “elementi di Paul McCartney e Steve Marriott“.

“Rest in peace”, scrive Slash dei Guns N’ Roses su X/Twitter. Altri artisti si stanno pronunciando in questo momento sui loro canali social ufficiali.