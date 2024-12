Morto Enzo Trantino papà del sindaco di Catania Enrico, era stato sottosegretario agli Esteri con Berlusconi

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Il mondo della politica e dell’avvocatura è in lutto per la morte di Enzo Trantino, padre del sindaco di Catania Enrico nonché ex sottosegretario al ministero Ministero degli Affari Esteri del governo Berlusconi. Trantino, che è stato anche deputato per nove legislature, dal 1972 al 2006, è morto all’età di 90 anni. Tra i primi a esprimere il proprio cordoglio per la morte dell’ex parlamentare il governatore della Sicilia Renato Schifani e il ministro Nello Musumeci.

Addio a Enzo Trantino

Figura di spicco della politica siciliana, nonché leader della Destra etnea, Vincenzo Trantino detto Enzo è morto all’età di 90 anni. Laureato in Giurisprudenza, era un avvocato molto noto nel Foro e col suo lavoro in politica si è fatto notare negli anni.

Da giovane aderì al partito monarchico e poi entrò nel Movimento Sociale Italiano e quindi in Alleanza Nazionale.

Fonte foto: ANSA Enzo Trantino con la vedova dell’ispettore Raciti

Nove legislature e presidente per la commissione Telekom Serbia

Sottosegretario agli Affari Esteri nel governo Berlusconi dal 1994 al 1995, quando a capo del Ministero c’era Antonino Martino, Trantino è stato deputato dal 1972 al 2006 per nove legislature di fila.

Nel 2002 fu eletto presidente della commissione parlamentare Telekom Serbia, istituita al tempo per far luce sugli eventi che riguardarono l’acquisto di azioni dell’azienda telefonica Telekom Serbia da parte di Telecom Italia.

Dopo la mancata elezione nel 2006 si era dedicato al mestiere dell’avvocato rappresentando, tra l’altro, la famiglia dell’ispettore Filippo Raciti, deceduto per le ferite riportate durante gli scontri dentro e fuori lo Stadio “Massimino” il 2 febbraio del 2007 durante il derby col Palermo, nel processo contro Daniele Natale Micale.

Il cordoglio per la morte di Trantino

Tra i primi a esprimere il cordoglio per il decesso dell’ex parlamentare il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che lo ha ricordato come “figura di spicco della politica italiana e dell’avvocatura”.

Messaggio di vicinanza anche dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci che ha sottolineato come Trantino è stato “l’ultimo autorevole rappresentante storico della Destra etnea”.

Al sindaco di Catania Enrico Trantino arriva anche il messaggio del presidente del Senato Ignazio La Russa che ha ricordato il papà del primo cittadino come “il primo della destra missina ad avere un incarico istituzionale come presidente di una commissione alla Camera”. La Russa ha sottolineato che Trantino è stato “esempio di coerenza, correttezza e di presenza della destra nelle istituzioni”.

A stringersi al collega etneo anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla: “Esprimo il mio profondo cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Enzo Trantino, figura che con competenza e credibilità ha ricoperto ruoli di rilevante importanza nell’avvocatura e nella politica. Rivolgo il mio pensiero e la mia personale vicinanza al figlio, l’amico e collega sindaco di Catania Enrico Trantino, e a tutta la famiglia di Enzo Trantino in questo momento di dolore”.