Morto Enzo Garinei, l'attore che ha esordito al fianco di Totò: aveva 96 anni

Lutto nel mondo del cinema e del teatro. L’attore e doppiatore Enzo Garinei, fratello di Pietro della celebre ditta Garinei e Giovannini, è morto a 96 anni.

L’esordio al cinema con Totò

In carriera ha recitato in oltre 70 film, partecipando a tantissime commedie teatrali.

Sul grande schermo ha fatto il suo esordio nel 1949, in ‘Totò le Mokò‘, al fianco di Antonio De Curtis, il suo maestro. Come doppiatore è stato anche voce di Stan Laurel (Stanlio) in alcune comiche e film.

Fonte foto: ANSA Enzo Garinei in uno scatto del 2019

Il teatro e la tv

A teatro, invece, ha interpretato numerosi spettacoli di Garinei e Giovannini.

Tra i principali, ‘Alleluja brava gente’ e ‘Aggiungi un posto a tavola‘.

In carriera ha ricoperto diversi ruoli in alcune serie televisive: nel 1997-98, per esempio, ha recitato in ‘Io e la mamma’ al fianco di Delia Scala e Gerry Scotti.

Il ritorno sulle scene

Nelle stagioni teatrali 2017-2018 e 2019-2020 era ritornato in tournée con la nuova edizione di ‘Aggiungi un posto a tavola’, interpretando dal vivo “la voce di Dio” e ottenendo un tributo d’affetto da parte del pubblico.