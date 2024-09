Morto Eduardo Xol conduttore di Extreme Makeover Home edition, accoltellato dal socio Richard Joseph Gonzales

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Non ce l’ha fatta Eduardo Xol: il designer e conduttore di Extreme Makeover – Home Edition è morto dopo poco meno di due settimane in ospedale. L’uomo aveva subito un’aggressione in casa propria all’alba del 10 settembre scorso e sarebbe morto in seguito alle ferite riportate. Al momento, per la morte del conduttore, è indagato Richard Joseph Gonzales, suo socio in affari.

Addio a Eduardo Xol, storico conduttore di Extreme Makeover – Home Edition

Il 58enne Eduardo Xol ha lottato tra la vita e la morte per dieci giorni all’ospedale di Palm Springs, dove era giunto dopo l’aggressione il 10 settembre scorso.

Purtroppo, le sue condizioni sono apparse critiche fin da subito. Il conduttore di Extreme Makeover – Home Edition si è spento ufficialmente il 20 settembre.

Un primo piano di Eduardo Xol

Le Forze dell’Ordine americane non hanno dubbi: nel decesso di Xol, il 34enne Richard Joseph Gonzales, suo socio in affari, avrebbe svolto un ruolo determinante.

L’uomo, la cui natura dei rapporti con Xol non è ancora del tutto chiara, sarebbe stato infatti presente sulla scena del crimine.

La ricostruzione dell’aggressione

È stato lo stesso Eduardo Xol a dare l’allarme dell’aggressione. Lo sceriffo di Riverside ha raccontato infatti che, all’alba del 10 settembre scorso, il volto di Extreme Makeover – Home Edition avrebbe telefonato al 911 per allertare i soccorsi.

Le Forze dell’Ordine, giunte nell’abitazione, hanno trovato Xol in gravi condizioni di salute: l’uomo riportava ferite da taglio praticamente su tutto il corpo.

Immediato, ma purtroppo inutile, il trasferimento in ospedale.

La Polizia americana ha svelato che, durante la mattinata del 10 settembre, anche Richard Joseph Gonzales avrebbe chiamato il 911, avvisando di essere stato aggredito durante la notte.

Gonzales principale sospettato

Il sito web People, che collaborava con Eduardo Xol, ha inoltre rivelato che, grazie al lavoro degli investigatori, è stata confermata la presenza di Gonzales nell’abitazione del conduttore e designer durante l’aggressione.

L’uomo è al momento il principale sospettato per l’accoltellamento di Xol.

E, se prima del decesso del conduttore, l’accusa per Gonzales era di tentato omicidio, l’uomo potrebbe ora essere accusato di omicidio colposo.

Le indagini sono ancora in corso, mentre Gonzales è attualmente in stato di arresto.