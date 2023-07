Morto dopo una caduta sul Monviso davanti alla figlia 17enne: l'uomo è precipitato per diversi metri

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Incidente mortale sul Monviso. Un uomo di circa cinquant’anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri durante l’ascesa in ferrata. Era in compagnia della figlia di 17 anni, che avrebbe assistito alla scena.

L’incidente è avvenuto verso le 5.30 di giovedì 20 luglio nelle vicinanze del colle delle Sagnette, in provincia di Cuneo. La vittima è un escursionista di circa 50 anni, era insieme alla figlia di 17 anni.

Secondo quanto riporta Ansa, la caduta sarebbe avvenuta durante il passaggio al colle delle Sagnette, nella prima parte di ascensione al Monviso, lungo la via Sud.

L'incidente sul Monviso, nelle Alpi cuneesi

Precipita davanti alla figlia 17enne

Stando alle prime informazioni, sembra che l’escursionista sia scivolato durante la salita in ferrata, precipitando per una decina di metri.

A lanciare l’allarme è stata la figlia di 17 anni che era con lui: ha telefonato ai soccorritori dopo aver visto il padre scivolare e cadere nel vuoto.

I soccorsi

Per il cinquantenne non c’è stato niente da fare. La ragazza, illesa ma in stato di choc, è stata accompagnata al rifugio Quintino Sella.

Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino, l’elisoccorso del 118 e i vigili del fuoco, in corso le operazioni di recupero della salma.