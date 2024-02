Morto dopo un malore in sella allo scooter a Roma in via Ardeatina: ferito un pedone, è in codice rosso

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Un malore all’improvviso. Lunedì 19 febbraio un 59enne è morto mentre era in sella al suo scooter, perdendo il controllo del mezzo sulla via Ardeatina, a Roma. Il centauro è deceduto dopo aver investito un pedone, un 54enne finito a sua volta in codice rosso.

La dinamica dell’incidente

L’incidente, secondo quanto riferito da Roma Today, sarebbe avvenuto intorno alle 7:40 di lunedì 19 febbraio, sulla via Ardeatina.

Un 59enne, alla guida di un Suzuki Burgman, avrebbe accusato un malore, perdendo il controllo del mezzo.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona dove è avvenuto l’incidente, sulla via Ardeatina, a Roma

Investito un pedone: è in codice rosso

Sul posto sono accorsi gli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale, oltre al personale del 118 che ha constatato il decesso dell’uomo, ma ha trasportato un 54enne all’ospedale Sant’Eugenio, in codice rosso.

Il centauro, infatti, dopo aver perso il controllo avrebbe investito un cittadino di origine tunisine, ora in gravi condizioni.

Il malore del centauro, morto per cause naturali

Il conducente dello scooter è morto prima di poter essere trasportato in ospedale.

Secondo gli accertamenti del medico legale sarebbe deceduto per cause naturali.

Comunque, il cadavere sarà messo a disposizione della magistratura per l’autopsia, così da chiarire maggiormente la dinamica dell’incidente.