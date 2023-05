Morto dopo essere stato colpito dal ramo di un albero a Dumenza vicino Varese: lo stava potando lui stesso

Tragedia a Dumenza, in provincia di Varese, nella mattinata di lunedì 15 maggio: un boscaiolo di 71 anni è morto colpito da un ramo dell’albero che stava potando.

Cosa è successo a Dumenza

Stando a quanto riportato da ‘Il Giorno’, l’incidente mortale si è verificato attorno alle ore 7,57 del mattino di lunedì 15 maggio in via per Pradecolo a Dumenza, nella zona del rifugio Campiglio.

L’uomo è morto dopo essere stato colpito da un grosso ramo che si è staccato dall’albero che era intento a potare.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente mortale è avvenuto nelle prime ore del mattino di lunedì 15 maggio a Dumenza, nella provincia di Varese, in Lombardia.

I soccorsi

Sul posto, con elicottero e ambulanza, è intervenuto il personale sanitario dell’Agenzia regionale per l’emergenza urgenza (Areu). I soccorsi, però, si sono rivelati inutili: l’impatto col ramo non ha lasciato scampo all’anziano boscaiolo e i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul luogo in cui è avvenuta la tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri di Luino, i Vigili del Fuoco e gli operatori del nucleo Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di Ats Insubria.

I precedenti

Lo scorso mercoledì 12 aprile, due operai (di 69 e 51 anni) sono morti e un terzo (di 25 anni) è rimasto gravemente ferito a causa del cedimento di una piattaforma aerea mentre svolgevano lavori di potatura di piante ad alto fusto all’interno di un golf club a Noverasco di Opera (in provincia di Milano).

Gli operai sono precipitati da un’altezza di circa 20 metri, finendo per essere schiacciati sotto la struttura e sono rimasti schiacciati sotto la struttura, come avevano reso noto il personale del 118 e i Vigili del Fuoco arrivati sul posto con l’elisoccorso e altri mezzi.

A marzo, invece, a Imbersago (in provincia di Lecco) era morta una donna di 72 anni: stava reggendo la scala al marito mentre quest’ultimo era intento a potare la siepe con la sega elettrica. Un passo falso e l’uomo è caduto dalla scala: la sega elettrica, in quel momento ancora in funzione, ha colpito la donna ferendola mortalmente alla spalla destra, quasi amputandole il braccio. La moglie dell’uomo è morta dissanguata.