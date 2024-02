Morto dopo essere caduto dalla Tate Modern di Londra, la famosa galleria d'arte lungo il Tamigi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tragedia a Londra: un uomo è morto dopo essere caduto dalla Tate Modern. La famosa galleria d’arte moderna a Bankside, lungo il Tamigi, ha evacuato i migliaia di turisti. Dopo il drammatico evento, la zona è stata chiusa per il resto della giornata, lasciando spazio agli agenti per lavorare. La galleria in passato è già stata al centro di un fatto di cronaca grave, quando nel 2019 un 17enne ha gettato giù dalla terrazza un bambino di 6 anni, che è sopravvissutto all’impatto.

Cade dal decimo piano e muore

Un uomo è morto dopo essere caduto dalla Tate Modern di Londra. I visitatori sono stati evacuati dalla galleria in seguito al tragico evento avvenuto verso le 10:45 del mattino.

La morte è considerata “inaspettata e non sospetta” (come quella dell’uomo che ha mangiato un pesce palla), ovvero non si ipotizza una caduta volontaria per togliersi la vita. Il personale medico accorso sul luogo ha tentato di rianimare l’uomo, che risultava deceduto già al loro arrivo, probabilmente all’impatto.

Fonte foto: ANSA Cartello fuori dal Tate Modern per annunciare la chiusura straordinaria dopo il tragico incidente (2 febbraio 2024, Londra)

Il messaggio della Tate Modern di Londra

Su X la galleria d’arte ha informato i turisti che sarebbe rimasta chiusa per il resto della giornata. Anche sul posto, circondato dai cordoni della polizia, è stato apposto un cartello che segnalava la chiusura della struttura.

A partire da domani la Tate Modern riaprirà. Per questo il messaggio sui social prosegue spiegando come accedere con il biglietto della giornata di chiusura eccezionale. Sul caso però non hanno rilasciato ulteriori informazioni.

L’incidente del 2019

La Tate Modern era già finita sui giornali per un evento di cronaca simile. Nel 2019 un 17enne afferrò e scagliò giù dalla terrazza un bambino di 6 anni. Questo precipitò per 30 metri prima di arrestare la sua caduta su una tettoia.

Il bambino è rimasto ferito gravemente, ma è sopravvissuto. A Jonty Bravery, con problemi psichiatrici, venne riconosciuta una pena di 15 anni per “tentato omicidio”.