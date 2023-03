Morto Dick Fosbury, l'uomo che rivoluzionò il salto in alto: addio alla leggenda che inventò lo stile dorsale

Addio a Dick Fosbury, leggenda americana dell’atletica leggera. L’ex sportivo è morto nel sonno domenica scorsa a Portland a 76 anni in seguito alla breve recidiva di un linfoma. Da tempo viveva in un ranch a Sun Valley, in Idaho.

Addio a Dick Fosbury, leggenda dell’atletica leggera: invento il “Fosbury Flop”

L’ex atleta rivoluzionò il salto in alto alla fine degli anni 60. La nuova tecnica, il “Fosbury Flop” o semplicemente “Stile Fosbury“, prese infatti il suo nome. Per la prima volta fu proprio lui a usare lo stile dorsale per scavalcare l’asticella.

Lo studente dell’Università dell’Oregon elaborò tale nuovo metodo in quanto in grande difficoltà con lo stile ventrale. “Sapevo di dover cambiare la posizione del corpo: servirono due anni di sperimentazione per trovare il nuovo metodo”, rivelò in un’intervista.

Da quasi sessant’anni, gli atleti saltano tutti con risultati straordinari con la tecnica inventata da Dick. Nessuno come lui ha mai cambiato il suo sport.

La rivoluzione a Città del Messico ’68

Nel ‘68 s’impose all’attenzione mondiale conquistando prima il campionato Ncaa e poi i trials di qualificazione a un’Olimpiade che avrebbe segnato una svolta epocale per quel che riguarda la disciplina del salto in alto.

A Città del Messico, il 20 ottobre 1968, con la misura di 2,24, al terzo tentativo, lo studente di Portland vinse l’oro con il record olimpico mettendo. Si apre un nuovo capitolo per il salto in alto. Nel giro di pochi anni quasi tutti abbandonano lo stile ventrale per abbracciate il “Fosbury flop”.

Ai Giochi di Monaco ‘72, 28 dei 40 atleti del salto in alto utilizzarono il Fosbury (anche se l’oro andò all’estone Tarmak che saltò con il ventrale). A Mosca ‘80, 13 su 16 usarono il Fosbury.

La tecnica dorsale inventata da Dick Fosbury

La tecnica dorsale esige una rincorsa curvilinea a differenza della rincorsa lineare degli stili precedenti. Inoltre bisogna eseguire una rotazione sul piede di stacco per alzare le spalle sopra l’asticella.