Morto David Harris, l'attore era Cochise in "I guerrieri della notte": aveva un tumore, annuncio della figlia

David Harris, famoso per aver interpretato Cochise nel film “I guerrieri della notte”, è morto all’età di 75 anni. La notizia è stata data dalla figlia, Davina Harris, al New York Times. L’attore David Harris, malato di cancro è morto venerdì 25 ottobre nella sua casa di New York. Il ruolo che gli aveva dato la fama internazionale era stato quello di Cochise, uno dei membri della gang dei Warriors nel film cult “I guerrieri della notte”, uscito nelle sale nel 1979.

Il film “I guerrieri della notte”

Stroncato dalla critica, il film aveva poi conquistato un grandissimo successo in tutto il mondo, regalando notorietà a tutti i suoi protagonisti tra cui, appunto, David Harris. Il film “I guerrieri della notte”, diretto da Walter Hill, era basato sul romanzo omonimo di Sol Yurick, pubblicato nel 1965.

Racconta la storia di una gang di New York – i Warriors – che decide di spostarsi dal Bronx a Coney Island dopo essere stata incastrata per un omicidio.

David Harris (seduto sul cestino) insieme agli altri attori del film “I guerrieri della notte”

Il legame tra David Harris e il personaggio di Cochise

Cochise, il personaggio interpretato da David Harris, è uno dei membri più rilevanti dalla gang. Non solo per il suo stile diverso dagli altri, con una bandana sui capelli afro e monili tipici dei nativi americani, ma anche per il suo atteggiamento coraggioso, da cui il nome che omaggia un grande capo degli indiani d’America.

Nel corso della sua lunga carriera, David Harris ha sempre testimoniato un grande attaccamento al film “I guerrieri della notte” e al suo personaggio, Cochise.

“A Hong Kong, nelle Filippine, in Giappone – raccontava con orgoglio David Harris – ovunque vada e anche se ho fatto tanti altri film dopo quello la gente mi guarda e dice ‘quello è il ragazzo dei Guerrieri della notte’. Pensavamo che fosse un piccolo film che avrebbe fatto la sua piccola corsa e nessuno ne avrebbe mai più parlato”.

Gli altri ruoli interpretati da David Harris

“I guerrieri della notte” (titolo originale “The Warriors”) è stato inserito dal Times nella lista dei mille migliori film mai realizzati. “È fantastico sapere di far parte di un film che è storia”, aveva detto Cochise-David Harris.

Ma nella sua lunga carriera l’attore americano, che aveva studiato alla High School of Performing Arts, aveva girato molti altri film e spettacoli per la tv. Il primo ruolo importante risale al 1976 nel film per la tv “Judge Horton and the Scottsboro Boys”, poi candidato agli Emmy Awards.

Nel 1977 Harris ha partecipato alla commedia “Secret Service” con Meryl Streep, fino ad arrivare al 1979 con il ruolo di Cochise ne “I guerrieri della notte”. Nel 1980 ha lavorato con Robert Redford in “Brubaker” e negli anni successivi ha preso parte a famose serie tv come “NYPD Blue”, “Law & Order” e “MacGyver”.