Morto David Crosby, il grande chitarrista e cantautore americano è scomparso all'età di 81 anni

Si è spento all’età di 81 anni il leggendario chitarrista statunitense David Crosby. A dare il triste annuncio la moglie. Il cantautore e musicista è stato uno dei protagonisti dell’era d’oro del rock negli anni Sessanta e Settanta.

Innserito per due volte nella venerata Rock and Roll Hall of Fame, Crosby è stato il cofondatore di due delle più grandi band del periodo: The Byrds e Crosby, Stills and Nash.

Morto David Crosby, l’annuncio della moglie

È stata la moglie ad annunciare la scomparsa di David Crosby con un toccante comunicato: “È con grande tristezza, dopo una lunga malattia, che il nostro amato David Crosby è venuto a mancare. Era amorevolmente circondato da sua moglie e anima gemella Jan e dal loro figlio Django”.

“Anche se non è più con noi, la sua umanità e la sua anima gentile continueranno a guidarci e ispirarci. La sua eredità vivrà attraverso la sua musica leggendaria. Pace, amore e armonia a tutti coloro che conoscevano David e coloro che ha toccato. Ci mancherà molto. In questo momento – si legge nella nota – chiediamo rispettosamente e gentilmente la privacy mentre ci addoloriamo e cerchiamo di affrontare la nostra profonda perdita. Grazie per l’amore e le preghiere”.