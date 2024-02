Morto davanti alla fidanzata dopo il morso del mostro di Gila: vomito e convulsioni, inutile il ricovero

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tragedia in Colorado. Un uomo è morto a seguito del morso del suo mostro di Gila, un rettile che teneva come animale domestico. Inutile la corsa in ospedale, il 34enne è morto dopo diversi giorni di agonia.

La tragedia in Colorado

Un uomo di 34 anni del Colorado, negli USA, è morto venerdì 16 febbraio dopo essere stato morso dal suo rettile domestico, un mostro di Gila. La vittima si chiamava Christopher Ward e i fatti sono accaduti sotto gli occhi della fidanzata.

Dopo il morso accidentale, i due si sono immediatamente recati in ospedale. Il 34enne mostrava già i primi sintomi da avvelenamento ed è stato subito ricoverato. La somministrazione dell’antidoto non è stata però sufficiente a salvargli la vita.

Dopo alcuni giorni di agoni a infatti, Ward è stato dichiarato cerebralmente morto a causa dei danni riportati dal suo organismo per via dell’entrata in circolo della tossina che il mostro di Gila secerne al momento del morso.

Gli effetti del morso del mostro di Gila

La fidanza di Ward, sotto i cui occhi è avvenuto il morso risultato fatale al suo ragazzo, ha raccontato quali sono stati gli effetti del veleno iniettato dal rettile nel corpo del 34enne ai sanitari che li hanno accolti in ospedale.

“Ha iniziato immediatamente a mostrare sintomi di avvelenamento, vomitando diverse volte e alla fine svenendo e smettendo di respirare” ha raccontato la donna stando anche al rapporto della polizia intervenuta sul posto.

Il mostro di Gila è tra i pochi esemplari della sua famiglia a poter secernere veleno. Il caso del Colorado è peculiare in quanto, normalmente, la tossina di questo rettile, pur dannosa, non è letale per gli esseri umani.

Cos’è il mostro di Gila

Il mostro di Gila, noto anche come lucertola perlinata o con il nome scientifico di heloderma suspectum, è una grossa lucertola che prende il nome dal fiume Gila, in Arizona, nel sud ovest degli USA.

La sua lunghezza è solitamente di circa mezzo metro ed è diffuso in America Latina e nella parte occidentale degli Stati Uniti. Passa buona parte ella sua vita sotto terra o nascosto sotto le rocce. Si nutre soprattutto di piccoli mammiferi, ma può cibarsi anche di uova di uccelli o rettili.