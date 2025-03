Morto Daniele Venturi fondatore dei Papaboys che seguono il Papa, mistero sul decesso: autopsia chiarirà cause

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È morto a 55 anni Daniele Venturi, fondatore e presidente dei Papaboys. Ricoverato a Siena dopo un malore, le cause del decesso restano incerte e verrà eseguita un’autopsia. Venturi ha dedicato la vita al giornalismo e alla Chiesa, fondando il movimento dedicato ai giovani cattolici. Il funerale si terrà il 15 marzo nella sua città natale.

Chi era Daniele Venturi

Daniele Venturi, 55 anni, era nato a Massa Marittima, il provincia di Grosseto. Era il fondatore del’associazione “Papaboys“, sviluppatasi a partire dagli anni 2000.

Con il suo impegno nel campo giornalistico e della fede, Venturi ha raccontato i pontificati da Giovanni Paolo II a Francesco, promosso la musica cristiana e scritto libri.

Papa Wojtyla acclamato dai papaboys

Era stato ricoverato in ospedale a Siena dopo aver accusato un malore. La causa della morte a soli 55 anni non trova ancora conferme, in attesa dell’esame autoptico.

Chi sono i papaboys

L’Associazione Nazionale Papaboys è stata fondata nel 2004 con l’obiettivo di promuovere la nuova evangelizzazione tra i giovani, attraverso la comunicazione sociale e la testimonianza del Vangelo. I membri accolgono il messaggio cristiano, impegnandosi a portarlo soprattutto ai più deboli e lontani dalla fede.

Il termine “papaboy” fu ideato però dai media italiani nell’estate del 2000, quando la Giornata Mondiale della Gioventù di Roma fece emergere il fenomeno legato ai tanti ragazzi e ragazze partecipanti alle manifestazioni cattoliche, dimostrando un’affezione particolare nei confronti di Papa Wojtyla.

Creata proprio attorno alla figura di Giovanni Paolo II, e sviluppatasi lungo il pontificato di Benedetto XVI, l’associazione ha proseguito il suo cammino con Papa Francesco, aiutando i giovani a maturare nella fede e a scoprire il valore della preghiera personale e comunitaria.

Negli ultimi anni, i Papaboys hanno sostenuto la Chiesa in momenti cruciali, come le dimissioni di Benedetto XVI, attraverso preghiera e raccoglimento.

L’ultimo messaggio di Venturi per Papa Francesco

Daniele Venturi aveva di recente lanciato un nuovo settimanale, “Pensiero”, incentrato sulle riflessioni attorno alle tematiche cattoliche e del Vangelo.

Fra gli ultimi messaggi, La Nazione ha sottolineato quello in un’intervista, in cui Venturi parlava di voler partecipare al Giubileo dei giovani di luglio: “Noi vecchi siamo tornati alle nostre parrocchie, ma saremo a Roma”.

“Speriamo che Francesco si rimetta alla grande, è un lottatore” aveva auspicato, commentando la delicata situazione di salute del Pontefice.