Morto Cristobal Jodorowsky, scrittore e poeta messicano figlio del regista Alejandro

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

È morto ieri, 15 settembre, lo scrittore e drammaturgo messicano Axel “Cristobal” Jodorowsky, figlio del regista Alejandro. La settimana prossima avrebbe dovuto tenere un seminario a Torino.

Chi era Axel “Cristobal” Jodorowsky

Nato a Città del Messico il 24 luglio 1965, con il nome di Axel Jodorowsky. Figlio del grande scrittore e regista Alejandro, si è spento a 57 anni per cause non ancora note.

Artista poliedrico, fin dalla più tenera età ha seguito il padre e i fratelli in numerosi progetti, sia cinematografici che teatrali.

Fonte foto: IPA Il regista Alejandro Jodorowsky

È stato anche protagonista di Santa Sangre, uno dei film del padre, che vede nel cast anche altri due fratelli: Teo, morto nel 1995, musicista oggi 42enne.

Jodorowsky e il seminario a Torino

La morte, comunicata sui canali social dell’artista, è arrivata come una doccia gelata per i molti che seguivano i suoi lavori, e che contavano di ascoltare uno dei suoi seminari.

Come quello che si sarebbe dovuto tenere al Teatro Cardinal Massaia di Torino il 22 settembre, chiamato “Abbracciare la vita”.

Psicoteatro, o come descritto in locandina “una serata di psicomagia e tarocchi”, una “forma di rituale contemporaneo fatto con amore e molto umorismo di modo che le persone, ridendo, possano dolcemente diventare consapevoli e toccare argomenti delicati e profondi, senza angoscia”.

Argomenti questi, molto cari anche al padre.

L’eredità di Alejandro Jodorowsky

La carriera e la crescita di Cristobal Jodorowsky sono state segnate dai lavori del padre e, soprattutto, dalle sue ricerche nel campo della cosiddetta psicomagia.

Alejandro Jodorowsky, che ha sempre avuto un occhio profondamente surrealista, in seguito alla conoscenza di una “guaritrice” messicana sviluppò il suo concetto di “psicomagia”, ovvero “una forma d’arte che abbia come fine la guarigione”.

Cristobal Jodorowsky aveva quindi fatto di queste teorie una scelta artistica e di vita, dedicandosi a diffondere metodi e opere d’arte atti a trovare il benessere.

Una missione che sicuramente mancherà ai tanti che lo seguivano, ma che potrà comunque continuare a vivere grazie alla divulgazione che ha portato avanti in giro per il mondo durante la sua vita.