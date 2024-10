Morto Christopher Ciccone, fratello di Madonna: da giovane fu il suo ballerino poi i rapporti si guastarono

Ennesimo lutto per Madonna: il fratello minore Christopher Ciccone è morto all’età di 63 anni, stroncato da un cancro alla gola. Un portavoce ha dichiarato a People che si è spento “serenamente” con il marito Ray Thacker al suo fianco. A Christopher sopravvivono il marito, il padre Silvio Ciccone e i fratelli Martin, Madonna Louise Veronica, Paula, Melanie, Jennifer e Mario.

Chi era Christopher Ciccone

Christopher era cresciuto nel Michigan, come i suoi fratelli. Aveva studiato danza al college prima di trasferirsi a New York per lavorare con Madonna fin dagli inizi della sua carriera di popstar.

Da principio Madonna era estremamente legata al fratello Christopher, che partecipava ai suoi spettacoli in veste di ballerino. Successivamente divenne direttore artistico del tour Blonde Ambition nel 1990 e responsabile della scenografia per The Girlie Show nel 1993. Christopher appare anche in alcuni dei primi video di Madonna, fra i quali quelli per le canzoni “Everybody” e “Lucky Star”.

Madonna e Christopher Ciccone in una foto del marzo 1988.

Il litigio

A partire dal 1991 aveva cominciato a scorrere cattivo sangue fra Christopher Ciccone e la sorella maggiore, da quando Madonna portò le videocamere sulla tomba della madre per il suo documentario “Truth or Dare”.

Nel 2008 l’attacco frontale, con la pubblicazione del libro “Life with my sister”. Il volume-confessione divenne in pochi giorni un best seller.

Dalle pagine del libro Christopher Ciccone attaccò la sorella dandole della “meschina” e della “bugiarda”. Nello specifico, le rinfacciò di avere mentito sugli inizi della sua carriera. Madonna aveva raccontato di essere sbarcata a New York in cerca di fortuna “con un paio di scarpette da ballo e 35 dollari”. L’artista, al contrario, aveva alle spalle una solida famiglia del ceto medio.

Solo di recente i due erano tornati ad essere fratello e sorella, come aveva raccontato Christopher in un’intervista a Vogue.

Nuovo caso di cancro in famiglia

La morte di Christopher segna un altro caso di tumore nella famiglia Ciccone: i fratelli persero la madre giovanissimi nel 1963 a causa di un tumore al seno.

Lo scorso settembre la popstar aveva perso la matrigna Joan Ciccone, anche lei morta di cancro. E un altro fratello, Anthony Ciccone, era morto nel 2023 per tumore alla gola.