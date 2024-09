Morto Chad McQueen, figlio del celebre Steve: l'attore aveva interpretato Dutch in Karate Kid, aveva 63 anni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’attore Chad McQueen, figlio del celebre Steve e noto ai più per la sua interpretazione di Dutch in Karate Kid, è morto all’età di 63 anni.

L’annuncio della morte di Chad McQueen

Chad McQueen è morto a 63 anni nella giornata di mercoledì 11 settembre. La notizia è stata confermata dalla moglie Jeanie e dai figli Chase e Madison a Variety. Nella nota si legge: “È con il cuore pesante che annunciamo la scomparsa di nostro padre, Chad McQueen. Il suo straordinario viaggio come padre amorevole, assieme al suo incrollabile impegno verso nostra madre, ha davvero esemplificato una vita piena di amore e dedizione. La sua passione per le corse non solo ha evidenziato il suo talento eccezionale, ma è anche stata un modo per onorare l’eredità di suo padre, una testimonianza dei valori insiti in lui”.

Il messaggio prosegue così: “Ci ha trasmesso la sua passione, la sua conoscenza e la sua dedizione, e noi porteremo avanti non solo la sua eredità, ma anche quella di nostro nonno. Come famiglia, dobbiamo affrontare questo momento difficile e chiediamo gentilmente di preservare la nostra privacy mentre ricordiamo e celebriamo la sua vita straordinaria”.

Chad McQueen.

L’incidente subito da Chad McQueen nel 2006

Nel 2006, Chad McQueen è rimasto vittima di un gravissimo incidente mentre si allenava per l’evento Rolex 24 al Daytona International Speedway.

L’incidente ha posto fine alla sua carriera di pilota professionista.

La carriera nel cinema e nelle corse di Chad McQueen

Come detto, tra gli appassionati di cinema, Chad McQueen è noto per essere il figlio di Steve McQueen e per aver interpretato il personaggio di Dutch in “Karate Kid” e nel sequel “Karate Kid II – La storia continua“.

Dopo Karate Kid, McQueen ha recitato in altri film, come “New York Cop” e “Red Line“. La sua sua carriera cinematografica, però, non è stata lunga e prolifica come quella del padre.

Seguendo le orme del genitore, in ogni caso, Chad McQueen ha avuto una carriera di successo nel mondo delle corse automobilistiche, che hanno rappresentato la sua vera passione. Ha gareggiato professionalmente in importanti eventi, negli Usa e non solo, come la 24 Ore di Le Mans e la 12 Ore di Sebring. Chad McQueen ha anche fondato la McQueen Racing.