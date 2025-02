Morto Carlo Zaccardi proprietario di Brian&Barry e Boggi: le condoglianze del Monza e di Adriano Galliani

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Carlo Zaccardi, co-fondatore di Brian&Barry e co-proprietario di Boggi, è morto all’età di 58 anni. La notizia è stata ripresa anche da Adriano Galliani e dell’AC Monza, di cui Boggi Milano era Fashion Partner. I funerali si terranno sabato 22 febbraio a Monza.

Morto Carlo Zaccardi a Monza

Carlo Zaccardi, imprenditore e co-fondatore della catena di store multi-brand Brian&Barry e co-proprietario di Boggi, è morto all’età di 58 anni nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio. La notizia della sua scomparsa ha colpito il mondo dell’imprenditoria e della moda.

Zaccardi era una figura di spicco nel panorama imprenditoriale italiano, conosciuto per la sua visione e la capacità di trasformare un semplice negozio di provincia in un brand di successo internazionale.

Fonte foto: Getty Images Boggi a Milano

Non sono ancora note le cause del decesso. I funerali si terranno sabato 22 febbraio nel Duomo di Monza, luogo simbolico della sua città natale.

Storia di Brian&Barry e Boggi

La carriera imprenditoriale di Carlo Zaccardi è iniziata nel 1985, quando ha fondato insieme ai fratelli Claudio e Roberto il primo negozio Brian&Barry a Monza, in via Italia. Da quel momento, il marchio ha conosciuto una crescita costante, espandendosi a Milano con store in largo Augusto e corso Vercelli, oltre che ad Alba, in Piemonte. La catena è diventata famosa per il suo concept multi-brand, offrendo una gamma di prodotti che spaziano dall’abbigliamento e calzature a gioielli, prodotti di bellezza, articoli di design e gastronomia.

Il 2003 è stato l’anno in cui hanno acquisito il Gruppo Boggi, fondato a Monza nel 1939 da Paolo Boggi, noto per l’abbigliamento maschile di alta qualità. Sotto la loro guida, il marchio ha raggiunto un successo internazionale, arrivando a contare oltre 235 negozi in 61 Paesi.

L’espansione è iniziata nel 2009, toccando l’Europa, l’Asia, il Medio Oriente, la Russia e il Sud America. Boggi Milano è diventato un punto di riferimento per l’abbigliamento maschile.

Cordoglio da AC Monza

La scomparsa di Carlo Zaccardi ha suscitato commozione anche nel mondo dello sport. AC Monza, squadra di calcio di cui Boggi Milano è Fashion Partner, ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio ufficiale. Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha partecipato al dolore della famiglia Zaccardi, ricordando Carlo come una figura di riferimento.

Nel messaggio si legge: “Adriano Galliani e tutto AC Monza partecipano al dolore della famiglia Zaccardi per la scomparsa di Carlo, co-titolare di Boggi Milano, Fashion Partner del club. Da tutta la famiglia biancorossa le più sentite condoglianze”.