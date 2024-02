Morto Carl Weathers che interpretò Apollo Creed in Rocky: l'attore aveva 76 anni, l'addio della famiglia

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Mondo del cinema in lutto per la morte di Carl Weathers, l’attore che ha interpretato Apollo Creed nella saga di Rocky con Sylvester Stallone. L’artista, che aveva 76 anni, è morto giovedì 1 febbraio 2024 come annunciato dalla famiglia.

Addio a Carl Weathers

A dare notizia della morte dell’attore è stata la famiglia stessa, con una lunga dichiarazione che ha svelato alcuni dettagli sul decesso di Weathers. Secondo quanto si apprende, infatti, quello che fu Apollo Creed è deceduto nel sonno giovedì 1 febbraio 2024 nella sua casa.

La famiglia, che lo ricorda come “una persona eccezionale” che “ha vissuto una vita straordinaria”, ha sottolineato come l’attore abbia lasciato un segno indelebile nel cinema, nella televisione, ma anche nell’arte e nello sport.

“È riconosciuto in tutto il mondo da più generazioni” hanno detto, salutando “un caro fratello, padre, nonno, compagno e amico”.

La carriera di Weathers nel cinema

Nato nel 1948 a New Orleans, Carl Weathers era conosciuto dal grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Apollo Creed in Rocky. Capace di battere il pugile interpretato da Stallone nel primo episodio della saga fino a diventare allenatore di Rocky, è uscito di scena in Rocky IV con la morte avvenuta sul ring contro Ivan Drago.

Ma non solo Apollo Creed, perché Weathers è stato anche uno degli interpreti di Predator, il film blockbuster del 1987 con Arnold Schwarzenegger, e ha recitato in Happy Gilmore con Adam Sandler. Comparso in più di 75 film e serie tv, gli ultimi impegni sono stati in The Mandalorian in cui vestiva i panni dell’alto magistrato Greef Karga.

Fonte foto: ANSA Carl Weathers con Christine Kludjian alla prima di Toy Story 4

Weathers ha avuto anche una carriera da doppiatore, con lavori in Otto notti di follie, Balto, Toy Story of Terror! e Toy Story 4.

Non solo spettacolo

Ma Weathers non è famoso solo per aver avuto ruoli importanti nel cinema. Prima di diventare attore, infatti, fu giocatore di football americano giocando da linebacker.

Prima di lasciare il campo e la palla ovale per il grande schermo, Weathers fu professionista con gli Oakland Raiders in NFL.

Poi passò al football canadese nei British Columbia Lions fino al 1974, data del suo ritiro dall’attività agonistica per iniziare la carriera da attore.