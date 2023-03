Morto carbonizzato in auto a Scandiano dopo lo scontro con un albero: incidente all'alba, indagini in corso

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Incidente mortale all’alba del 14 marzo nelle campagne di Scandiano, grosso centro in provincia di Reggio Emilia. Un’auto è uscita fuori strada andando a sbattere contro un albero incendiandosi. All’arrivo dei soccorritori il conducente è stato trovato carbonizzato.

Incidente a Scandiano alle prime luci dell’alba

L’incidente è avvenuto alle 5 del mattino in via Molinazza, nella frazione Fellegara di Scandiano.

Secondo una prima ricostruzione l’auto, una Fiat Tipo, percorreva via Molinazza in direzione Reggio Emilia – Scandiano.

Ignote le cause dell’incidente

Per cause ancora non chiarite il conducente ha perso il controllo del veicolo che è uscito fuori strada concludendo la sua corsa contro uno degli alberi posti ai lati della carreggiata. L’auto è stata completamente avvolta dalle fiamme.

Le forze dell’ordine sono state allertate da un automobilista di passaggio. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Scandiano e i vigili del fuoco di Reggio Emilia che hanno spento le fiamme.

Il fuoco ha bruciato la targa dell’auto e distrutto i documenti dell’uomo alla guida, rallentando le procedure di identificazione della vittima alla quale attualmente non si è ancora dato un nome.

Scandiano è un comune di 25.704 abitanti alle porte di Reggio Emilia.

Disposta l’autopsia sui resti del conducente

I resti del conducente sono ora a disposizione della procura di Reggio Emilia che ha disposto l’autopsia. Dall’analisi sui resti si cercherà di capire se l’incidente possa essere avvenuto per un malore, se l’uomo sia morto sul colpo a causa dell’impatto o se la morte sia sopraggiunta per le fiamme.

Il titolare dell’inchiesta è il giudice Calogero Gaetano Paci, Procuratore Capo di Reggio Emilia.

Donna carbonizzata a Casina (Reggio Emilia)

Solo poche settimane fa si è verificato un caso simile a Casina, un piccolo comune a pochi chilometri da Scandiano.

Una donna è rimasta coinvolta in un incidente d’auto e il suo corpo è stato divorato dalle fiamme sprigionatesi dal veicolo. All’arrivo dei soccorsi il corpo della donna era completamente carbonizzato.