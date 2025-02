Morto Boris Spassky della famosa sfida del secolo di scacchi contro Bobby Fischer trasmessa in tv

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È morto all’età di 88 anni Boris Spassky, campione di scacchi russo noto per la storica sfida del 1972 contro Bobby Fischer, considerata “la partita del secolo”. Un duello leggendario in piena Guerra Fredda, che fece la storia degli scacchi e della geopolitica.

Morto Boris Spassky

Boris Spassky è morto a 88 anni, lasciando un vuoto nel mondo degli scacchi. Più volte campione del mondo, ha raggiunto l’apice della sua carriera alla fine degli anni ’60.

La sua fama mondiale è legata soprattutto alla storica sfida contro Bobby Fischer a Reykjavik nel 1972, un evento che ha segnato un’epoca non solo per l’importanza sportiva, ma anche per il contesto della Guerra Fredda.

Boris Spassky

Quella partita fu molto più di un semplice incontro di scacchi. In un momento di forti tensioni politiche tra Stati Uniti e Unione Sovietica, il match divenne un simbolo del confronto tra i due blocchi. La sfida fu trasmessa in televisione e seguita da milioni di spettatori in tutto il mondo.

Chi era Boris Spassky

Boris Spassky è stato uno dei più grandi campioni di scacchi di tutti i tempi. Nato nel 1937, ha raggiunto il successo mondiale, come abbiamo anticipato, alla fine degli anni ’60, diventando campione del mondo grazie al suo stile di gioco strategico e classico.

Oltre alla celebre sfida con Bobby Fischer, Spassky ha partecipato a numerosi tornei internazionali, dimostrando un talento eccezionale e una profonda comprensione del gioco.

È stato un maestro della scacchiera, capace di affrontare avversari di altissimo livello con una calma e una precisione che lo hanno reso una leggenda degli scacchi.

La storia della famosa sfida del secolo

La sfida del secolo tra Boris Spassky e Bobby Fischer si è svolta a Reykjavik tra l’11 luglio e il 3 settembre 1972. Dopo una serie di partite avvincenti, Fischer vinse con un punteggio di 12,5 a 8,5, mettendo fine al dominio sovietico negli scacchi.

L’incontro divenne famoso non solo per il livello altissimo di gioco, ma anche per il contesto politico in cui si svolse. In piena Guerra Fredda, la sfida tra lo statunitense Fischer e il sovietico Spassky fu vista come una battaglia simbolica tra Occidente e Blocco Sovietico.

Fu la prima volta che una partita di scacchi venne trasmessa in televisione, attirando milioni di spettatori e accendendo l’interesse globale per questo sport.