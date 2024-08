Morto bimbo caduto in piscina a Cermenate, era ricoverato in rianimazione: aveva solamente 4 anni

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il bimbo di 4 anni che domenica 28 luglio era caduto in piscina a Cermenate, provincia di Como, è morto all’ospedale di Bergamo. Dopo i tentativi di rianimazione sul posto, il viaggio in elicottero: le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi, vano il ricovero in terapia intensiva.

La tragedia a Cermenate

Secondo quanto ricostruito dall’Ansa, domenica 28 luglio il bimbo di 4 anni sarebbe uscito dalla piscina dei piccoli per tuffarsi in quella degli adulti,

La Provincia di Como aggiunge che avrebbe usato uno scivolo del parco acquatico, senza riuscire a tornare in superficie una volta in acqua.

Fonte foto: Tuttocittà.it Cermenate, in provincia di Como

Sarebbe stato recuperato dai bagnini, incosciente: vani i tentativi di rianimazione sul posto, immediato il viaggio in elicottero all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo.

Il ricovero in terapia intensiva

Durante il ricovero in terapia intensiva, le condizioni del piccolo non sarebbero migliorate.

Già martedì 30 luglio, secondo quanto riferito dall’Ansa, il quadro clinico avrebbe reso i medici molto pessimisti, tanto da portare il padre a confessare di temere per la vita del figlio.

Poi, il peggioramento nel pomeriggio di mercoledì 31 luglio, che ha portato alla morte del bimbo.

Chi era il bimbo morto dopo la caduta in piscina

Il piccolo, di origini marocchine, viveva a Lomazzo, in provincia di Como.

La sua famiglia, durante il ricovero in ospedale, è stata ospitata in una casa di accoglienza per i familiari dei degenti del reparto di Pediatria, secondo quanto appreso da La Provincia di Como.