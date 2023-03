Morto l'attore Lance Reddick, star di film e serie TV come The Wire: trovato senza vita a casa, aveva 60 anni

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

La star della serie TV “The Wire” Lance Reddick, 60 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione questa mattina. Lo riporta il sito di gossip americano TMZ. Stando alle prime informazioni, l’attore noto al grande pubblico per essere stato il volto dello show HBO e per aver recitato con Keanu Reeves nella saga “John Wick”, sarebbe morto per cause naturali.

Il ritrovamento del corpo di Lance Reddick

Il sito TMZ specifica che al momento le cause della morte di Reddick non sono ancora state accertate. Lo scorso mercoledì, invece di prendere parte alla presentazione del film “Wick 4” al quale aveva lavorato, l’attore aveva pubblicato sui social un suo video in cui si trovava in casa con i suoi cani, senza però spiegare il motivo della sua assenza dalla première.

Fonte foto: ANSA Lance Reddick alla presentazione del terzo capitolo della saga di “John Wick”

Vita e carriera di Lance Reddick

Nato il 31 dicembre del 1962 a Baltimora, città del Maryland negli Stati Uniti, Reddick si è laureato in musica all’Università di Rochester e ha conseguito il master di Belle Arti a Yale, intraprendendo la strada della recitazione. Dal 2011 era sposato con Stephanie Day.

Il debutto come attore risale al 1996 in un episodio di “New York Undercover”.

Nella sua carriera ha preso parte a numerosi film, ma il successo è arrivato grazie alle apparizioni in alcune celebri serie televisive da “Lost” a “Fringe”, passando per “Law & Order”, “Oz”, “Bosch”.

Il successo in “The Wire”

Dal 2002 al 2008 ha recitato nei panni di Cedric Daniels nello show di HBO “The Wire”, ruolo che lo ha reso noto al grande pubblico. Dopo aver recitato in “Oz” tra il 2000 e il 2001, interpretando il ruolo del detective Johnny Basil, tra Reddick viene ingaggiato dai produttori di “Lost”, Damon Lindelof e Carlton Cuse, per recitare nel 2008-2009 la parte di Matthew Abaddon nella serie creata dallo stesso Lindelof con J. J. Abrams e Jeffrey Lieber.

Nel 2002 compare nel videoclip 03 Bonnie & Clyde di Jay-Z e Beyoncé nelle vesti di un ufficiale di polizia.

L’attore aveva lavorato ad alcuni progetti non ancora lanciati nel piccolo schermo, come la serie targata Disney+ “Percy Jackson and the Olympians.”