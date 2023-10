Morto l'attore Keith Jefferson che recitò per Quentin Tarantino in Django Unchained e The Hateful Eight

L’attore statunitense Keith Jefferson, che ha recitato per il regista Quentin Tarantino in diversi film (come ‘Django Unchained’, ‘The Hateful Eight’ e ‘C’era una volta… a Hollywood’), è morto giovedì 5 ottobre all’età di 53 anni.

Il cancro e il decesso di Keith Jefferson

L’annuncio del decesso del’attore Keith Jefferson è stato dato dalla sua agente, Nicole St. John, a ‘The Hollywood Reporter’.

Lo scorso 9 agosto, su Instagram, lo stesso Jefferson aveva annunciato che gli era stato diagnosticato un cancro. L’attore aveva scritto: “Ogni tanto Dio ti dà una sfida e lascia a te il compito di risolverla. Quando mi è stato diagnosticato il cancro per la prima volta ho dovuto fermarmi, fare una pausa e non volevo condividerlo con nessuno. Né con la mia famiglia né con la famiglia allargata. Oggi sono finalmente in grado di condividerlo perché la mia fede si sta rafforzando”.

Il messaggio dell’amico e collega Jamie Foxx

Jamie Foxx, che ha recitato con Keith Jefferson in ‘Django Unchained’, ha reso omaggio all’amico e collega scrivendo sui suoi canali media un toccante messaggio.

Le parole di Jamie Foxx: “Tutto fa male in questo momento, sto avendo difficoltà a guardare queste foto rivivendo i ricordi di noi che ci divertiamo un mondo. Mi mancherai, amico, mi mancherai”. E poi: “Non avrei mai pensato di dover vedere queste parole a proposito del mio amico. Riposa in pace”.

Chi era Keith Jefferson: vita e carriera

Nato il 7 aprile del 1970 a Houston, Keith Jefferson ha conseguito il diploma di attore di teatro musicale presso la U.S. International di San Diego. Poi aveva frequentato i corsi di recitazione dell’Università dell’Arizona.

Jefferson ha ottenuto il suo primo ruolo sul grande schermo nel film ‘A proposito di donne‘ (1995), con la regia di Herbert Ross.

Tra i suoi ruoli più importanti spiccano quelli interpretati davanti alla macchina da presa diretto dal regista Quentin Tarantino: ha interpretato Pudgy Ralph accanto a Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio e Samuel L. Jackson in ‘Django Unchained’ (2012), poi è apparso come Charly in ‘The Hateful Eight’ (2015) e come Land Pirate Keith in ‘C’era una volta… a Hollywood’ (2019).