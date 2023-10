Morto l'attore Burt Young che interpretò Paulie in Rocky, l'addio commosso di Sylvester Stallone sui social

Burt Young, l’attore che in ‘Rocky‘ interpretò Paulie Pennino, il cognato del pugile interpretato da Sylvester Stallone, è morto all’età di 83 anni. Proprio Stallone ha voluto ricordarlo sui social con un post commovente.

L’annuncio della morte di Burt Young

Burt Young, pseudonimo di Gerald ‘Jerry’ Tommaso DeLouise, è morto a Los Angeles lo scorso 8 ottobre. A darne notizia al ‘New York Times’, nella giornata di giovedì 19 ottobre, è stata la figlia Anne Morea Steingieser.

Sylvester Stallone ha commentato la notizia con un post pubblicato sulla sua pagina ‘Instagram’.

Il ricordo di Sylvester Stallone

Sulla sua pagina ‘Instagram’, l’attore Sylvester Stallone, protagonista della saga ‘Rocky’, ha scritto: “Al mio Caro Amico, BURT YOUNG, sei stato un uomo e un artista incredibile, mancherai tantissimo a me e al Mondo. Riposa in pace”.

Vita e carriera di Burt Young

Figlio di italo-americani, Burt Young, pseudonimo di Gerald ‘Jerry’ Tommaso DeLouise, è nato nel Queens a New York il 30 aprile del 1940.

Mentre lavorava come pulitore di tappeti, venditore e installatore, ha iniziato a studiare all’Actors Studio con Lee Strasberg (suo mentore). Il primo ingaggio come attore è arrivato all’età di 28 anni in una commedia teatrale.

I primi film in cui ha recitato erano storie che ruotavano intorno al crimine: ‘La gang che non sapeva sparare’ (1971), ‘Il mio uomo è una canaglia’ (1971) e ‘Rubare alla mafia è un suicidio’ (1972).

Nel biennio 1973-1974 è stato particolarmente attivo, recitando in ‘Un grande amore da 50 dollari’, ‘40.000 dollari per non morire’, ‘Chinatown‘ (in cui ha vestito i panni di un cliente corrotto dell’investigatore Jack Nicholson), ‘La gemma indiana’ e ‘Killer Elite’.

Il nome di Burt Young è associato a diversi ruoli da “duro”: è stato il mafioso Bed Bug Eddie in ‘Il papa di Greenwich Village’ (1984) e ha interpretato il protettore/chauffeur Lou di Rodney Dangerfield in ‘A scuola con papà’ (1986). Sergio Leone lo ha scelto per il ruolo di Joe nel film ‘C’era una volta in America‘ (1984). La sua interpretazione più celebre è stata quella di Paulie Pennino, il cognato di Rocky nella saga omonima.

Una curiosità sul nome d’arte dell’attore: Gerald ‘Jerry’ Tommaso DeLouise ha scelto quello composto dal suo attore e cantante preferiti, cioè Burt Lancaster e Neil Young.