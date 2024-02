Morto Andy Brehme ex calciatore dell'Inter, moglie sconvolta: "Deceduto inaspettatamente dopo un infarto"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’ex calciatore tedesco Andreas “Andy” Brehme è morto. A rendere noto il decesso dell’ex giocatore, che in Italia ha indossato la maglia dell’Inter, è stata la compagna, Susanne Schaefer, tramite una nota.

L’annuncio della morte di Andy Brehme

Nella nota diffusa da Susanne Schaefer e riportata dall’agenzia ‘Dpa’, si legge: “È con profonda tristezza che annuncio, a nome della famiglia, che il mio Andreas Brehme è deceduto improvvisamente e inaspettatamente in seguito a un arresto cardiaco“.

Il comunicato prosegue così: “Chiediamo (di rispettare la nostra) privacy in questo momento difficile e di astenersi dal fare domande”.

Fonte foto: ANSA

Andreas Brehme, assieme a Lothar Matthäus e a Jürgen Klinsmann con la maglia dell’Inter nella stagione 1989-1990.

Il cordoglio dell’Inter per la morte di Andy Brehme

Solo poche ore fa, Andy Brehme, icona dell’Inter dei record di Giovanni Trapattoni (che vinse lo Scudetto nel 1988-89) aveva pubblicato su ‘Instagram’ alcune Storie a tinte nerazzurre in vista della partita dell’Inter in Champions League contro l’Atletico Madrid, in programma in serata.

L’Inter giocherà col lutto al braccio contro l’Atletico Madrid. Lo ha annunciato lo stesso club nel suo messaggio di cordoglio: “FC Internazionale Milano e tutto il mondo Inter si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Andreas Brehme e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari. In ricordo del grande campione tedesco, che ha vestito i colori nerazzurri dal 1988 al 1992, l’Inter scenderà in campo questa sera con l’Atletico Madrid indossando il lutto al braccio“.

Il messaggio di Walter Zenga a Andy Brehme

Su ‘Instagram’, Walter Zenga ha pubblicato un ricordo del suo ex compagno di squadra, Andy Brehme.

Il messaggio dell’ex portiere: “Ciao Amico mio o come ti chiamavo io ‘shazzy’. Non dovevi farmi questo, non dovevi farci a tutti noi questo. Te ne sei andato troppo presto Amico mio, ma so che da lassù ci proteggerai e come al solito ti metterai lì e tirerai i rigori uno col destro e uno col sinistro. Buon viaggio Amico mio. Riposa In Pace”.

La chiosa finale: “Non ti dico che sto piangendo perché so che tu mi abbracceresti e mi diresti: ‘Dai Walter ci sono io’. Ciao Andy RIP”.