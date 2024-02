Morto Andrea Giacobazzi che ispirò Colpa d'Alfredo di Vasco Rossi: messaggio d'addio del cantante sui social

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Lutto per Vasco Rossi che nella giornata di mercoledì 14 febbraio ha annunciato sui social la morte dell’amico Andrea Giacobazzi, per tutti noto come Alfredo e fonte di ispirazione per “Colpa d’Alfredo“. Giacobazzi, 67 anni, è morto per complicazioni dopo un’intervento chirurgico, secondo quanto riferisce la stampa locale.

Il saluto di Vasco Rossi ad Andrea Giacobazzi

Vasco Rossi piange l’amico Andrea Giacobazzi, vicino al rocker di Zocca sin dagli esordi della sua carriera. Il 67enne, infatti, come raccontato più volte da “Blasco”, gli è sempre stato vicino, anche quando gli altri non credevano in lui.

Un dettaglio che il cantante ha ricordato anche nel commiato fatto all’amico sui social: “Caro Ciciui mi mancherai moltissimo. Sarai sempre vivo dentro il mio cuore! È sempre stato dalla mia parte anche quando molti mi voltavano le spalle”.

“È stato tra i primi ad avere la ‘visione’ di quello che poi è diventato Modena Park” ha scritto su Instagram Vasco Rossi.

Giacobazzi e quel “Colpa d’Alfredo”

Ma Giacobazzi, per tutti a Zocca noto come Alfredo perché “suonava meglio” per Vasco, è stato anche colui che ha ispirato il celebre brano “Colpa d’Alfredo”. Sì, perché un episodio con una donna ha portato lo stesso Giacobazzi a essere la causa di un clamoroso “due di picche” per “Blasco”, che ha poi scritto la canzone.

Come aveva ricordato lo stesso 67enne in un’intervista a Leggo, Vasco Rossi quando era più giovane faceva il disk jockey d’estate e un anno si era innamorato di una giovane, Daniela, che però lo rifiutava sempre.

“Ci provava ogni sera e ogni sera lei inventava scuse. Un giorno accettò di uscire con lui e da lì iniziò tutto” raccontò Giacobazzi che però frenò gli spiriti di Vasco Rossi: “Io iniziai a parlargli dicendo che, visto che doveva arrivare a Misano dove la sera avrebbe dovuto suonare, era meglio che partiva in tempo utile per non rimanere imbottigliato nel traffico. Questi erano i discorsi seri e inopportuni che gli hanno fatto sciupare tutte le occasioni”.

Alfredo e il rapporto con Vasco Rossi

E Daniela, alla fine, non solo non uscì con Vasco Rossi, ma andò con un altro uomo che il cantante cita nella canzone. Si tratta dell’uomo citato in uno dei passaggi più discussi della storia della musica italiana, una frase definita la “più politicamente scorretta” in assoluto (“è andata a casa con il neg… la tr…”).

E Giacobazzi ricordò e spiegò quel passaggio nell’intervista: “La discoteca era frequentata da un certo Santino, un ragazzotto con origini meridionali. Aveva la carnagione così scura che dopo mezza giornata al mare sembrava un tunisino… si era comprato una Bmw e Daniela scelse di andare via con lui, lasciando Vasco a fare tutti i suoi progetti”.

In “Colpa d’Alfredo” Rossi prometteva che prima o poi avrebbe ucciso Alfredo per l’occasione mancata, ma il loro rapporto, quello tra Vasco e Andrea, non ha mai vacillato: “La nostra è una di quelle amicizie reali che hanno resistito nel tempo”.